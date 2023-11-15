Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kini BRImo Bisa Dipakai untuk Transaksi Indomaret

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |15:55 WIB
Kini BRImo Bisa Dipakai untuk Transaksi Indomaret
BRImo Dipakai di Indomaret. (Foto: Okezone.com/BRI)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk membuka akses atau fasilitas pembayaran melalui kerjasama dengan merchant-merchant dan outlet ternama di Indonesia untuk menerapkan pembayaran secara digital. Salah satunya berkolaborasi dengan Indomaret untuk menambah kemudahan transaksi masyarakat dengan menggunakan super apps BRImo.

Direktur Jaringan dan Layanan BRI Andrijanto mengatakan, kolaborasi ini terjadi sejalan dengan komitmen BRI untuk terus menawarkan layanan digital yang unggul dan adaptif dengan gaya hidup nasabah. Harapannya kolaborasi ini memiliki dampak besar dan positif kepada perekonomian masyarakat.

“BRI terus mengutamakan pendekatan berbasis pelanggan dan berkolaborasi dengan merchant Indomaret yang juga memiliki jaringan outlet yang sama-sama terbesar dan tersebar,” ucap Andrijanto, Rabu (15/11/2023).

Tak hanya dari segi kenyamanan dan kemudahan, BRI juga menjaga keamanan bertransaksi. Dari sisi pembeli jika pembayaran dengan menggunakan metode QR melalui BRImo, maka pembeli akan melakukan otorisasi terlebih dahulu menggunakan PIN, sehingga tetap aman dan pembeli dapat melakukan pengecekan kembali ke nominal transaksi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/455/3185876/umkm-WJLz_large.jpg
Sulap Limbah Kayu Raup Rp1,5 Miliar, UMKM Ini Raih Peluang di Pasar Internasional Berkat Pemberdayaan BRI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/278/3185477/bri-tasr_large.jpg
BRI Perkuat Segmen Konsumer-Layanan Bank Emas Jadi Sumber Pendapatan dan Laba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/278/3185310/bri-EHrt_large.jpg
BRI Manajemen Investasi Catatkan KIK EBA Syariah Rp1,9 Triliun di BEI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178546/dirut_bri_hery_gunadi-bwFQ_large.jpg
BRI Tuntaskan Penyaluran Dana Pemerintah Rp55 Triliun untuk Pertumbuhan Ekonomi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178437/bri-jBrg_large.jpg
BRI Dorong Penerapan Prinsip ESG untuk Bisnis Berkelanjutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/455/3178194/batik-A5mY_large.jpg
Kisah Insipiratif UMKM Binaan BRI, Mengenalkan Batik Khas Tangerang hingga Tembus Pasar Luar Negeri
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement