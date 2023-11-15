Kini BRImo Bisa Dipakai untuk Transaksi Indomaret

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk membuka akses atau fasilitas pembayaran melalui kerjasama dengan merchant-merchant dan outlet ternama di Indonesia untuk menerapkan pembayaran secara digital. Salah satunya berkolaborasi dengan Indomaret untuk menambah kemudahan transaksi masyarakat dengan menggunakan super apps BRImo.

Direktur Jaringan dan Layanan BRI Andrijanto mengatakan, kolaborasi ini terjadi sejalan dengan komitmen BRI untuk terus menawarkan layanan digital yang unggul dan adaptif dengan gaya hidup nasabah. Harapannya kolaborasi ini memiliki dampak besar dan positif kepada perekonomian masyarakat.

“BRI terus mengutamakan pendekatan berbasis pelanggan dan berkolaborasi dengan merchant Indomaret yang juga memiliki jaringan outlet yang sama-sama terbesar dan tersebar,” ucap Andrijanto, Rabu (15/11/2023).

Tak hanya dari segi kenyamanan dan kemudahan, BRI juga menjaga keamanan bertransaksi. Dari sisi pembeli jika pembayaran dengan menggunakan metode QR melalui BRImo, maka pembeli akan melakukan otorisasi terlebih dahulu menggunakan PIN, sehingga tetap aman dan pembeli dapat melakukan pengecekan kembali ke nominal transaksi.