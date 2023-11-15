BRImo Jadi Pilihan Pembayaran Mudah, Ringkas dan Tanpa Uang Tunai

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dengan super apps BRImo memberikan channel pembayaran yang mudah, ringkas, dan tanpa uang tunai atau cashless. Penggunaan BRImo kini bisa dipakai saat transaksi di Indomaret.

Direktur Jaringan dan Layanan BRI Andrijanto menerangkan, BRI tidak hanya dari segi kenyamanan dan kemudahan, tapi juga menjaga keamanan bertransaksi saat menggunakan BRImo.

BACA JUGA: Kini BRImo Bisa Dipakai untuk Transaksi Indomaret

Dari sisi pembeli jika pembayaran dengan menggunakan metode QR melalui BRImo, maka pembeli akan melakukan otorisasi terlebih dahulu menggunakan PIN, sehingga tetap aman dan pembeli dapat melakukan pengecekan kembali ke nominal transaksi.

Menurutnya, kolaborasi BRI dengan Indomaret sejalan dengan komitmen perusahaan untuk terus menawarkan layanan digital yang unggul dan adaptif dengan gaya hidup nasabah. Harapannya kolaborasi ini memiliki dampak besar dan positif kepada perekonomian masyarakat.

“Tentunya dengan adanya metode pembayaran dengan QRIS BRImo ini, BRI dan Indomaret berkomitmen untuk terus melakukan kolaborasi dengan program-program yang menarik guna menjadi value added penggunaan BRImo sebagai alat pembayaran bagi masyarakat Indonesia,” ujarnya, Rabu (15/11/2023).