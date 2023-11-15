Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ternyata Indonesia Lebih Banyak Impor Barang dari Israel Dibanding Palestina, Nilainya Rp266 Miliar

Michelle Natalia , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |17:44 WIB
Ternyata Indonesia Lebih Banyak Impor Barang dari Israel Dibanding Palestina, Nilainya Rp266 Miliar
RI Lebih Banyak Impor Barang dari Israel (Foto: Shutterstock)
JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa nilai impor Israel ke Indonesia mencapai USD16,97 juta atau setara Rp266,41 miliar dengan kurs Rp15.699 per USD.

Angka ini merupakan cakupan kumulatif dari awal tahun hingga Oktober 2023. Dengan demikian, angka impor Israel ke Indonesia meningkat dari posisi bulan September yang sebesar USD14,4 juta.

"Share impor non migas dari Israel ke Indonesia dari Januari sampai Oktober 2023 adalah sebesar 0,011 persen terhadap total impor nasional," ungkap Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam Rilis BPS di Jakarta, Rabu (15/11/2023).

Adapun komoditas yang paling banyak diimpor dari Israel adalah mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya, sebesar USD5,03 juta. Selanjutnya, impor perkakas dan peralatan dari logam tidak mulia nilainya sebesar USD3,86 juta, serta mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya sebesar USD3,04 juta.

Kendati demikian, angka impor dari Israel ini menurun dibandingkan tahun 2022. Sepanjang tahun 2022, nilai impor Israel ke Indonesia mencapai USD47,82 juta.

Di sisi lain, Pudji menyebut bahwa impor Indonesia dari Palestina pun masih sangat kecil.

"Share impor dari Palestina dari Januari sampai Oktober 0,0000 persen, karena kecil sehingga kami sampai dengan 4 digit desimal juga belum bisa menunjukan besarannya," ungkap Pudji.

