Crazy Rich Dunia Ini Adakan Galang Dana untuk Dukung Israel

JAKARTA - Beberapa nama crazy rich dunia ini adakan galang dana untuk dukung Israel. Dilansir dari Aljazeerah, seorang miliarder taipan real estat di Amerika Serikat menggalang dukungan bagi kampanye media yang bernilai tinggi untuk membantu Israel dalam menyerang Palestina.

Beberapa crazy rich ini malah menjelek-jelekkan kelompok bersenjata Hamas di tengah protes solidaritas global pro-Palestina. Padahal beberapa negara seperti China, Korea Utara dan Indonesia mencekam Israel yang terus menyerang wilayah Palestina

Lantas siapa saja crazy rich dunia ini adakan galang dana untuk dukung Israel? Dia adalah mantan CEO Google Eric Schmidt, CEO Dell Michael Dell dan pemodal Michael Milken. Ketiganya memiliki harta sebesar USD500 miliar atau sekitar Rp7.854 triliun.

Mereka pun mengumpulkan USD50 juta dari sumbangan pribadi, yang dipadukan dengan sumbangan dari badan amal Yahudi. Serta menyuarakan kampanye bahwa organis Hamas telah ditetapkan sebagai organisasi “teroris” oleh AS dan Uni Eropa karena perlawanan bersenjatanya terhadap pendudukan Israel.

Selain mereka beberapa pebisnis terkaya seperti CEO Facebook Mark Zuckerberg juga memberikan bantuan kepada Israel. Apalagi dia memiliki jumlah kekayaan mencapai USD103 miliar atau Rp1.561 triliun.

" Serangan teroris oleh Hamas adalah kejahatan murni. Tidak pernah ada pembenaran untuk melakukan aksi terorisme terhadap orang-orang yang tidak bersalah,” dan ia mengatakan bahwa fokusnya adalah pada keselamatan “pegawai kami dan keluarga mereka di Israel dan wilayah tersebut," bebernya.