Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Serangan Israel ke Gaza Disebut demi Proyek Ben Gurion, Apa Itu?

Asla Lupanda , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |20:04 WIB
Serangan Israel ke Gaza Disebut demi Proyek Ben Gurion, Apa Itu?
Serangan Israel ke Gaza disebut demi proyek Ben Gurion. (Foto: VOA)
A
A
A

JAKARTA – Serangan Israel di Gaza masih terus berlanjut hingga saat ini. Belakangan ini banyak diperbincangkan soal motif utama serangan Israel yaitu Proyek Kanal Ben Gurion.

Kanal Ben Gurion adalah proyek yang sudah lama ingin diwujudkan namun terhalang oleh Gaza yang dikuasai Hamas.

 BACA JUGA:

Kanal Ben Gurion dibangun untuk menjadi alternatif dari Kanal Suez milik Mesir.

Koridor sepanjang 260 kilometer akan membentang dari wilayah Gaza-Ashkelon ke Laut Merah.

Ben Gurion digadang-gadang menjadi jalur baru energi dan perdagangan global yang akan menyingkirkan Kanal Suez yang sangat berpengaruh terhadap ekonomi Mesir.

 BACA JUGA:

Menurut Bank Dunia, kanal Suez Mesir ini menghasilkan pendapatan to USD9,4 miliar pada tahun fiskal 2022-23 dan menyumbangkan 2% dari PDB Mesir sejumlah USD476,8 miliar.

Dilansir dari turkeynewspaper.com, Rabu (15/11/2023), Pakar politik Palestina Sami al-Aryan menjelaskan bahwa proyek Ben Gurion sama tuanya dengan sejarah rezim penduduk.

Proyek ini juga berkaitan erat dengan kepentingan militer, ekonomi, energi dan wilayah yang strategis. Pengembangan proyek ini juga sangat membutuhkan keterlibatan dengan Aegean dan Mediterania sehingga membutuhkan kerja sama antara Mesir dan Turki.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/320/3139388/jose_mujica-u3qs_large.jpg
Presiden Termiskin di Dunia Jose Mujica Tutup Usia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/320/3098073/5-berita-terpopuler-60-perusahaan-bakal-phk-karyawan-hingga-presiden-prabowo-sakit-d1LkLjhHTX.png
5 Berita Terpopuler: 60 Perusahaan Bakal PHK Karyawan hingga Presiden Prabowo Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/320/3083780/cara-cairkan-limit-gopay-paylater-ke-rekening-VCRDUvu0Xd.jpeg
Cara Cairkan Limit Gopay Paylater Ke Rekening
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/05/622/3071152/cara-mendapatkan-saldo-dana-gratis-rp200-000-setiap-hari-k1BhGITChd.jpg
Cara Mendapatkan Saldo DANA Gratis Rp200.000 Setiap Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/320/3061188/penggunaan-teknologi-digital-pacu-efisiensi-bisnis-8e12qC85Ar.jpg
Penggunaan Teknologi Digital Pacu Efisiensi Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/320/3059194/sosok-faisal-basri-di-mata-mentan-amran-kritis-namun-terukur-aMRUjB20c9.jpg
Sosok Faisal Basri di Mata Mentan Amran: Kritis Namun Terukur
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement