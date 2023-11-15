Serangan Israel ke Gaza Disebut demi Proyek Ben Gurion, Apa Itu?

JAKARTA – Serangan Israel di Gaza masih terus berlanjut hingga saat ini. Belakangan ini banyak diperbincangkan soal motif utama serangan Israel yaitu Proyek Kanal Ben Gurion.

Kanal Ben Gurion adalah proyek yang sudah lama ingin diwujudkan namun terhalang oleh Gaza yang dikuasai Hamas.

Kanal Ben Gurion dibangun untuk menjadi alternatif dari Kanal Suez milik Mesir.

Koridor sepanjang 260 kilometer akan membentang dari wilayah Gaza-Ashkelon ke Laut Merah.

Ben Gurion digadang-gadang menjadi jalur baru energi dan perdagangan global yang akan menyingkirkan Kanal Suez yang sangat berpengaruh terhadap ekonomi Mesir.

Menurut Bank Dunia, kanal Suez Mesir ini menghasilkan pendapatan to USD9,4 miliar pada tahun fiskal 2022-23 dan menyumbangkan 2% dari PDB Mesir sejumlah USD476,8 miliar.

Dilansir dari turkeynewspaper.com, Rabu (15/11/2023), Pakar politik Palestina Sami al-Aryan menjelaskan bahwa proyek Ben Gurion sama tuanya dengan sejarah rezim penduduk.

Proyek ini juga berkaitan erat dengan kepentingan militer, ekonomi, energi dan wilayah yang strategis. Pengembangan proyek ini juga sangat membutuhkan keterlibatan dengan Aegean dan Mediterania sehingga membutuhkan kerja sama antara Mesir dan Turki.