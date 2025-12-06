Ternyata Ini Tantangan Transfer Kekayaan di RI

JAKARTA - Indonesia sedang menghadapi momen dalam transfer kekayaan antar generasi. Data menunjukkan bahwa Asia-Pasifik, termasuk Indonesia, berada di awal transfer kekayaan antar generasi terbesar dalam sejarah.

Dengan semakin banyaknya keluarga mapan atau High Net Worth dan pertumbuhan bisnis yang berhasil membangun kekayaan selama dekade terakhir, tantangan baru muncul yaitu bagaimana memastikan kekayaan dan nilai-nilai keluarga dapat bertahan dan berkembang lintas generasi.

Studi Legacy Planning oleh Sun Life Asia 2025 mengungkapkan fakta menarik yaitu 70% keluarga mapan di Indonesia memprioritaskan kemapanan finansial dan 56% berharap legacy dapat mendukung pendidikan generasi berikutnya, namun hanya 38% yang benar-benar memanfaatkan instrumen perencanaan legacy yang tersedia.

Tantangan ini semakin nyata bagi keluarga yang menjalankan bisnis. Tanpa perencanaan suksesi yang matang, bisnis keluarga yang dibangun selama puluhan tahun bisa mengalami gangguan operasional, konflik internal, bahkan penurunan nilai saat transisi kepemimpinan terjadi.

”Kami melihat banyak keluarga di Indonesia yang sukses membangun bisnis dan kekayaan, namun belum memiliki strategi komprehensif untuk memastikan kontinuitas ekonomi lintas generasi," kata Presiden Direktur Sun Life Indonesia Albertus Wiroyo dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu (6/12/2025).