Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ternyata Ini Tantangan Transfer Kekayaan di RI

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Sabtu, 06 Desember 2025 |16:15 WIB
Ternyata Ini Tantangan Transfer Kekayaan di RI
Transfer Kekayaan RI (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indonesia sedang menghadapi momen dalam transfer kekayaan antar generasi. Data menunjukkan bahwa Asia-Pasifik, termasuk Indonesia, berada di awal transfer kekayaan antar generasi terbesar dalam sejarah.

Dengan semakin banyaknya keluarga mapan atau High Net Worth dan pertumbuhan bisnis yang berhasil membangun kekayaan selama dekade terakhir, tantangan baru muncul yaitu bagaimana memastikan kekayaan dan nilai-nilai keluarga dapat bertahan dan berkembang lintas generasi.

Studi Legacy Planning oleh Sun Life Asia 2025 mengungkapkan fakta menarik yaitu 70% keluarga mapan di Indonesia memprioritaskan kemapanan finansial dan 56% berharap legacy dapat mendukung pendidikan generasi berikutnya, namun hanya 38% yang benar-benar memanfaatkan instrumen perencanaan legacy yang tersedia.

Tantangan ini semakin nyata bagi keluarga yang menjalankan bisnis. Tanpa perencanaan suksesi yang matang, bisnis keluarga yang dibangun selama puluhan tahun bisa mengalami gangguan operasional, konflik internal, bahkan penurunan nilai saat transisi kepemimpinan terjadi. 

”Kami melihat banyak keluarga di Indonesia yang sukses membangun bisnis dan kekayaan, namun belum memiliki strategi komprehensif untuk memastikan kontinuitas ekonomi lintas generasi," kata Presiden Direktur Sun Life Indonesia Albertus Wiroyo dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu (6/12/2025).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187769//grafik-GY6T_large.jpg
Apa Perbedaan LHKPN dengan LHK?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/455/3181467//ekonomi-9q4z_large.jpg
Soal Harta Warisan, Banyak Keluarga Khawatir Kekayaan Tak Bertahan ke Generasi Berikutnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177242//ri_swiss-uxec_large.jpg
Dongkrak Ekonomi, RI-Swiss Perkuat Komoditas Ramah Lingkungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/320/3175817//menkeu_purbaya-JYOG_large.jpg
Cara Purbaya Kejar Pertumbuhan Double Digit Lewat Transformasi Manufaktur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/455/3175548//kaisar_china-vETV_large.jpg
Harta Kekayaan Permaisuri Wu, Satu-satunya Wanita Terkaya di Sepanjang Sejarah Manusia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/320/3171283//hasan_nasbi-XR08_large.jpg
Jadi Komisaris Pertamina, Segini Harta Kekayaan Hasan Nasbi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement