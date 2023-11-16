Ganti Rugi Lahan Terdampak Proyek Tol Kediri-Tulungagung Diselesaikan Pengadilan, Warga: Kami Harus Bagaimana?

JAKARTA - Warga terdampak proyek Jalan Tol Kediri-Tulungagung di Tulungagung, Jawa Timur pasrah apabila penyelesaian nilai ganti rugi harus diselesaikan lewat jalur pengadilan.

"Ya kami harus bagaimana lagi. Mau gugat seperti apa tidak bakal menang," kata Sutrimo, salah satu warga yang tanahnya terdampak proyek Tol Kediri-Tulungagung, di Desa Panggungrejo, Kecamatan Kauman, Tulungagung, dikutip dari Antara, Kamis (16/11/2023).

Dirinya bersama sejumlah warga terdampak tol sebenarnya masih menolak harga pembebasan lahan yang ditawarkan pihak Tim Pengadaan Tanah setempat.

Aksi penolakan bahkan mereka ekspresikan sambil membentangkan spanduk di depan Balai Desa Panggungrejo. Namun, hingga mediasi ketiga belum tercapai kesepakatan harga seperti tuntutan warga.

Warga menganggap rentang harga tanah yang disodorkan terlalu jauh.

"Harganya ada yang Rp490 ribu per meter persegi, ada yang Rp420 ribu, ada yang Rp1,3 juta," kata Trimo.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua TPT Jalan Tol Kediri-Tulungagung Linanda Krisni mengatakan setelah musyawarah ketiga, warga mempunyai waktu 14 hari untuk melakukan gugatan ke pengadilan negeri.

Jika dalam kurun waktu yang ditentukan tidak ada gugatan, pihaknya akan menitipkan uang ganti rugi ke pengadilan.

"Uangnya akan kami titipkan ke pengadilan (konsinyasi)," katanya pula.

Linanda mengatakan ketika pengadilan menerima uang konsinyasi, maka status tanah secara hukum sudah putus.