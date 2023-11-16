Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ganti Rugi Lahan Terdampak Proyek Tol Kediri-Tulungagung Diselesaikan Pengadilan, Warga: Kami Harus Bagaimana?

Nurfathiya Efsya , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |08:34 WIB
Ganti Rugi Lahan Terdampak Proyek Tol Kediri-Tulungagung Diselesaikan Pengadilan, Warga: Kami Harus Bagaimana?
Ganti Rugi Lahan di Proyek Tol Kediri-Tulungagung. (Foto: Okezone.com/PUPR)
A
A
A

JAKARTA - Warga terdampak proyek Jalan Tol Kediri-Tulungagung di Tulungagung, Jawa Timur pasrah apabila penyelesaian nilai ganti rugi harus diselesaikan lewat jalur pengadilan.

"Ya kami harus bagaimana lagi. Mau gugat seperti apa tidak bakal menang," kata Sutrimo, salah satu warga yang tanahnya terdampak proyek Tol Kediri-Tulungagung, di Desa Panggungrejo, Kecamatan Kauman, Tulungagung, dikutip dari Antara, Kamis (16/11/2023).

Dirinya bersama sejumlah warga terdampak tol sebenarnya masih menolak harga pembebasan lahan yang ditawarkan pihak Tim Pengadaan Tanah setempat.

Aksi penolakan bahkan mereka ekspresikan sambil membentangkan spanduk di depan Balai Desa Panggungrejo. Namun, hingga mediasi ketiga belum tercapai kesepakatan harga seperti tuntutan warga.

Warga menganggap rentang harga tanah yang disodorkan terlalu jauh.

"Harganya ada yang Rp490 ribu per meter persegi, ada yang Rp420 ribu, ada yang Rp1,3 juta," kata Trimo.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua TPT Jalan Tol Kediri-Tulungagung Linanda Krisni mengatakan setelah musyawarah ketiga, warga mempunyai waktu 14 hari untuk melakukan gugatan ke pengadilan negeri.

Jika dalam kurun waktu yang ditentukan tidak ada gugatan, pihaknya akan menitipkan uang ganti rugi ke pengadilan.

"Uangnya akan kami titipkan ke pengadilan (konsinyasi)," katanya pula.

Linanda mengatakan ketika pengadilan menerima uang konsinyasi, maka status tanah secara hukum sudah putus.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/320/3186084/airlangga-R0ye_large.jpg
Diskon Tarif Tol 20 Persen Berlaku di 26 Ruas Selama Nataru 2026, Cek Tanggalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184705/jalan_tol_trans_sumatera-tgLx_large.jpg
Tol Kuala Tanjung - Tebing Tinggi - Parapat Beroperasi pada Libur Nataru 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182891/ruas_jalan_tol-6euL_large.jpg
Tarif 2 Ruas Tol Bakal Naik di November 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180585/jalan_tol-SUrc_large.jpg
Tarif Tol Cipularang Belum Naik, Ternyata Ini Alasannya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180568/jalan_tol-uqvR_large.jpg
Diskon Tarif Tol saat Nataru Masih Alot, Menteri PU: Menggerus Keuntungan BUJT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/320/3172258/gerbang_jalan_tol_ditutup-QZVL_large.jpg
Sejumlah Gerbang Tol Dalam Kota Ditutup Sampai Besok, Berikut Daftarnya 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement