Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

5 Foto Interior Rusun PNS di IKN

Zuhirna Wulan Dilla , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |14:53 WIB
5 Foto Interior Rusun PNS di IKN
Interior rusun ASN di IKN. (Foto: PUPR)
A
A
A

JAKARTA - Daftar foto-foto interior rusun yang akan ditempati Pegawai Negeri Sipil di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Diketahui bahwa pemerintah menargetkan untuk memindahkan PNS ke IKN tahap awal pada 2024.

Ada sebanyak 47 tower apartemen atau rumah susun untuk PNS ditargetkan akan rampung pada 2024 dengan status fully furnished.

Untuk unit yang akan ditinggali para ASN memiliki luas 98 m2 yang terdiri dari ruang keluarga, 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, dapur dan ruang servis.

Berikut ini penampakan konsep dan interiornya dilansir dari Instagram @kemenPUPR, Kamis (16/11/2023):

1. Interior halaman depan 

halaman

2. Interior kamar mandi

kamar

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/470/3089684/bertemu-pak-bas-adb-siap-kucurkan-dana-segar-bangun-proyek-ikn-Gf9EBrcZOp.jpg
Bertemu Pak Bas, ADB Siap Kucurkan Dana Segar Bangun Proyek IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/470/3073207/satu-dekade-pemerintahan-presiden-jokowi-ikn-jadi-magnet-pertumbuhan-ekonomi-baru-uIGPJiIsHG.jpg
Satu Dekade Pemerintahan Presiden Jokowi: IKN Jadi Magnet Pertumbuhan Ekonomi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/320/3072865/deretan-proyek-ikn-yang-siap-diresmikan-jokowi-sebelum-lengser-20-oktober-llEZQGFlxT.jpg
Deretan Proyek IKN yang Siap Diresmikan Jokowi Sebelum Lengser 20 Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/470/3072441/jokowi-ke-ikn-resmikan-istana-presiden-hingga-3-rumah-sakit-5XM3pBy3OS.jpg
Jokowi ke IKN, Resmikan Istana Presiden hingga 3 Rumah Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/470/3067784/6-fakta-ibu-kota-pindah-ke-ikn-dari-gagasan-soekarno-soeharto-hingga-dieksekusi-jokowi-LYdUJZ29ZC.jpg
6 Fakta Ibu Kota Pindah ke IKN, dari Gagasan Soekarno-Soeharto hingga Dieksekusi Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/470/3066934/jokowi-siap-mendarat-perdana-di-bandara-ikn-siang-ini-BgttkPDwOv.jpg
Jokowi Siap Mendarat Perdana di Bandara IKN Siang Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement