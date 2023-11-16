5 Foto Interior Rusun PNS di IKN

JAKARTA - Daftar foto-foto interior rusun yang akan ditempati Pegawai Negeri Sipil di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Diketahui bahwa pemerintah menargetkan untuk memindahkan PNS ke IKN tahap awal pada 2024.

Ada sebanyak 47 tower apartemen atau rumah susun untuk PNS ditargetkan akan rampung pada 2024 dengan status fully furnished.

Untuk unit yang akan ditinggali para ASN memiliki luas 98 m2 yang terdiri dari ruang keluarga, 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, dapur dan ruang servis.

Berikut ini penampakan konsep dan interiornya dilansir dari Instagram @kemenPUPR, Kamis (16/11/2023):

1. Interior halaman depan

2. Interior kamar mandi