PUPR Antisipasi Kegagalan Proyek IKN dari Perencanaan sampai Pembangunan

JAKARTA - Kementerian PUPR tengah mengantisipasi pencegahan terjadinya kegagalan bangunan sedini mungkin mulai dari tahap perencanaan, pengadaan dan pelaksanaan.

Oleh karena itu, proses pembuatan desain dan konstruksi bangunan harus dilakukan dengan kaidah-kaidah aturan dan spesifikasi teknis dengan kehati-hatian.

BACA JUGA:

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto mengatakan semua pihak tentunya tidak mengharapkan terjadinya kegagalan bangunan.

"Hal yang penting adalah bagaimana cara mencegah terjadinya kegagalan bangunan, yaitu melalui pencegahan sedini mungkin mulai dari tahap perencanaan, tahap pengadaan dan tahap pelaksanaan yang harus dilakukan dengan kaidah-kaidah aturan dan spesifikasi teknis yang ada," ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (16/11/2023).

Iwan menambahkan, guna mencegah terjadinya kegagalan bangunan pada proyek yang dibangun oleh Ditjen Perumahan, pelaku pembangunan dan para pelaksana teknis perlu dibekali dengan pemahaman dan penilaian mengenai kegagalan bangunan.

BACA JUGA:

Apalagi berdasarkan pengalaman Kementerian PUPR, sudah banyak kejadian kerusakan bangunan yang dilaporkan sebagai kegagalan bangunan oleh masyarakat dan aparat penegak hukum.