HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

5 Restoran Siap Saji dan Tempat Makan yang Ternyata Asli Indonesia

Rina Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |06:47 WIB
5 Restoran Siap Saji dan Tempat Makan yang Ternyata Asli Indonesia
Ilustrasi (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Deretan nama restoran siap saji dan tempat makan yang ternyata asli Indonesia. Beberapa orang tidak mengetahui bahwa tempat usaha makanan ini dimiliki oleh orang pribumi asli.

Berikut ini nama nama restoran siap saji dan tempat makan yang ternyata asli dilansir dari berbagai sumber:

1. Altitude Grill

Dikenal dengan parasnya yang cantik, Syahrini juga merupakan penyanyi yang sangat menarik perhatian publik.

Istri dari Reino Barack itu memiliki tempat makan bernama Altitude Grull di kawasan Menteng. Restoran ini merupakan tempat makan mewah dengan konsep fine dining.

Restoran ini menyediakan corn fed chicken, master kobe picanha, greenland halibut, dan menu steak lainnya.

Halaman:
1 2
