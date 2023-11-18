Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Belum Ada Investor Masuk ke IKN, Jokowi: Kita Lihat Saja Nanti

Nurfathiya Efsya , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |03:02 WIB
Belum Ada Investor Masuk ke IKN, Jokowi: Kita Lihat Saja Nanti
Presiden Jokowi sebut belum ada investor asing masuk IKN. (Foto: Setpres)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan belum ada investasi asing masuk di pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Namun, Jokowi meyakini bahwa meyakini investasi asing akan bergerak masuk saat investasi dalam negeri semakin banyak masuk untuk IKN.

 BACA JUGA:

"Sampai saat ini belum ada. Tapi saya yakin bahwa setelah investor di dalam negeri bergerak semakin banyak setiap bulannya, investor dari luar akan segera masuk. Kita lihat saja nanti pasti akan masuk," kata Jokowi, Jumat, 17 November 2023.

Nantinya, investasi asing tahap pertama akan diprioritaskan pada pendidikan hinga kesehatan.

 BACA JUGA:

Selain itu, salah satu sektor prioritas adalah dalam hilirisasi industri serta transisi energi.

Selanjutnya yang menjadi prioritas Indonesia adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dibangun dengan konsep kota pintar berbasis hutan dan alam.

