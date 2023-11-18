Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

53 Kelompok Tani Sulawesi Tenggara Panen Raya Padi Sawah

Arfiah , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |18:52 WIB
53 Kelompok Tani Sulawesi Tenggara Panen Raya Padi Sawah
Pj Gubernur Sultra lakukan panen raya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - 53 Kelompok Tani melakukan panen raya di atas 564 hektar hamparan padi sawah. Panen raya dilakukan bersama Pj Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andap Budhi Revianto bersama Bupati dan jajaran di Desa Masagena, Kecamatan Konda, Konawe Selatan, Sabtu (18/11/2023).

"Provitas hasil panen di Kecamatan Konda ini rata-rata 5,1 ton per hektarnya. Jadi apabila kita hitung, panen raya ditempat ini dapat menghasilkan 2.876,4 ton," ungkap Andap.

Andap juga mengucapkan terima kasih kepada para Petani yang telah berhasil mempertahankan lahannya agar tetap berproduksi di tengah dampak el nino yang menyebabkan kemarau berkepanjangan.

"Alhamdulillah, hari ini kita dapat panen raya padi sawah di Desa Masagena, Cialam Jaya, Wonua, dan Desa Lawoila. Hal ini sangat sangat berarti bagi pemenuhan pangan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya ucapkan terima kasih pada para Petani di seluruh Sulawesi Tenggara," ucap Pj Gubernur.

Pj Gubernur juga akan mengambil langkah konkret dalam menyikapi keberlangsungan produktivitas pertanian di Sulawesi Tenggara yang tidak mungkin hanya menjadi tanggung jawab para Petani.

"Saya instruksikan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan anggaran pada program yang mendukung sektor pertanian, baik peningkatan kesejahteraan petani dan keluarganya, maupun untuk produktivitas lahannya," tegas Andap.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/320/3143924/petani-KMSy_large.jpg
Nilai Tukar Petani Naik Tipis Sepanjang Mei 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/320/3136385/petani_tembakau-A1wZ_large.jpg
Jadi Penopang Ekonomi, Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/06/320/3119810/petani-nCLN_large.jpg
Ternyata Ini Penyebab Krisis Ekonomi bagi Petani Tembakau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/27/320/3117820/petani-Hmdk_large.jpg
Percepat Swasembada Pangan, Ini Saran untuk Petani agar Hasil Panen Berlimpah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/14/320/3104257/petani-UM71_large.jpg
Wamentan ke Petani: Harga Gabah Rp6.500, Jangan Mau Dibeli Murah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/14/320/3104227/petani-mLIi_large.jpg
Puncak Panen 2025, Bulog Wajib Serap Gabah Petani
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement