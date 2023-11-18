53 Kelompok Tani Sulawesi Tenggara Panen Raya Padi Sawah

JAKARTA - 53 Kelompok Tani melakukan panen raya di atas 564 hektar hamparan padi sawah. Panen raya dilakukan bersama Pj Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andap Budhi Revianto bersama Bupati dan jajaran di Desa Masagena, Kecamatan Konda, Konawe Selatan, Sabtu (18/11/2023).

"Provitas hasil panen di Kecamatan Konda ini rata-rata 5,1 ton per hektarnya. Jadi apabila kita hitung, panen raya ditempat ini dapat menghasilkan 2.876,4 ton," ungkap Andap.

Andap juga mengucapkan terima kasih kepada para Petani yang telah berhasil mempertahankan lahannya agar tetap berproduksi di tengah dampak el nino yang menyebabkan kemarau berkepanjangan.

"Alhamdulillah, hari ini kita dapat panen raya padi sawah di Desa Masagena, Cialam Jaya, Wonua, dan Desa Lawoila. Hal ini sangat sangat berarti bagi pemenuhan pangan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya ucapkan terima kasih pada para Petani di seluruh Sulawesi Tenggara," ucap Pj Gubernur.

Pj Gubernur juga akan mengambil langkah konkret dalam menyikapi keberlangsungan produktivitas pertanian di Sulawesi Tenggara yang tidak mungkin hanya menjadi tanggung jawab para Petani.

"Saya instruksikan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan anggaran pada program yang mendukung sektor pertanian, baik peningkatan kesejahteraan petani dan keluarganya, maupun untuk produktivitas lahannya," tegas Andap.