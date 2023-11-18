Advertisement
SMART MONEY

Ini Syarat dan Cara Pinjam Uang di OVO

Rina Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |08:04 WIB
Ini Syarat dan Cara Pinjam Uang di OVO
Ilustrasi (Foto: Okezone)
JAKARTA - Ada beberapa syarat dan cara pinjam uang di OVO. Saat ini, aplikasi OVO memberikan fitur layanan pinjam uang bagi penggunanya. Pinjaman akan cair setelah pengguna memenuhi syarat dan ketentuan.

Apalagi OVO mempunyai fitur keren yang bisa bantu dapatkan dana tambahan dengan cepat.

OVO sendiri tidak hanya dapat digunakan transfer, pembayaran, dan pembelian saja. Tapi para pengguna OVO juga bisa memanfaatkan platfrom untuk meminjamkan uang.

Ternyata pengguna bisa meminta OVO untuk membayar terlebih dahulu jika kita ingin membeli sesuatu tetapi belum ada uangnya. Sebelumnya, ada cara peminjaman, Anda perlu tahu syarat yang harus dipenuhi dalam meminjam uang.

Berikut ini beberapa syarat dan cara pinjam uang di OVO dilansir dari berbagai sumber:

1.Buka aplikasi OVO dan masuk ke akun OVO yang kamu miliki

2.Pilih menu upgrade ke OVO premier

3.Ambil foto kartu identitas dan isi data diri dengan benar

4.Isi nama ibu kandung dan klik konfirmasi

5.Tunggu pengajuan OVO premier kamu diterima.

