Cara Gampang Transfer OVO ke ShopeePay dan Sebaliknya

Cara mudah transfer OVO ke ShopeePay. (Foto: Freepik)

JAKARTA - Cara gampang transfer OVO ke ShopeePay dan sebaliknya perlu diketahui.

Proses digitalisasi adalah hal yang mendasari diciptakannya E-wallet, salah satu jenis pembayaran elektronik.

Di Indonesia sendiri, sudah banyak terdapat berbagai produk e-wallet, diantaranya yang cukup terkenal yaitu ShopeePay dan OVO.

Melalui produk e-wallet tersebut, kita dapat dengan mudah bertransaksi.

Kemudahan ini semakin luas karena dua e-wallet ini dapat saling menyalurkan dana satu sama lain.

Berikut dirangkum Okezone, Senin (25/9/2023), cara gampang untuk transfer OVO ke ShopeePay dan sebaliknya.

1. Buka aplikasi Shopee di smartphone.

2. Pilih ikon ShopeePay yang terletak di bagian atas pada menu utama aplikasi