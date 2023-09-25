JAKARTA - Cara gampang transfer OVO ke ShopeePay dan sebaliknya perlu diketahui.
Proses digitalisasi adalah hal yang mendasari diciptakannya E-wallet, salah satu jenis pembayaran elektronik.
Di Indonesia sendiri, sudah banyak terdapat berbagai produk e-wallet, diantaranya yang cukup terkenal yaitu ShopeePay dan OVO.
Melalui produk e-wallet tersebut, kita dapat dengan mudah bertransaksi.
Kemudahan ini semakin luas karena dua e-wallet ini dapat saling menyalurkan dana satu sama lain.
Berikut dirangkum Okezone, Senin (25/9/2023), cara gampang untuk transfer OVO ke ShopeePay dan sebaliknya.
1. Buka aplikasi Shopee di smartphone.
2. Pilih ikon ShopeePay yang terletak di bagian atas pada menu utama aplikasi