Siap-Siap Tarif Tol Jakarta-Cikampek Akan Naik

JAKARTA - PT Jasa Marga telah mengajukan usulan kenaikan tarif tol Jakarta-Cikampek. Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Kementerian PUPR Tulus Abadi pun telah mengecek kelayakan tol sebelum kenaikan tarif.

"Tadi saya cek tol Japek on proses untuk mengajukan kenaikan tarif karena mengklaim sudah memenuhi SPM (standar pelayanan minimal)," ujar Tulus usai diskusi publik di Jakarta dikutip Minggu (19/11/2023).

Tulus menjelaskan pemenuhan SPM merupakan persyaratan mutlak yang harus dipenuhi oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) agar tetap memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat khususnya pengguna jalan tol.

Bahkan menurutnya ruas tol Japek ini sudah 3 tahun tidak mengalami peningkatan atau penyesuaian tarif baru karena masih terdapat beberapa SPM yang dirasa pemerintah belum terpenuhi.

"Tol Japek karena ada efek dari tol MBZ itu ruas tol di bawahnya kurang bisa memenuhi SPM. Sampai sekarang tidak bisa naik tarif walaupun sudah 3 tahun lebih. Tapi dia sedang dalam proses untuk memenuhi dan kemudian nanti kenaikannya sudah bisa diproses," sambungnya.