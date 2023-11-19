Gandeng Konsultan Internasional, Perbaikan Roda Aus LRT Jabodebek Dipercepat

JAKARTA - LRT Jabodebek tengah mempercepat pemulihan pelayanan yang sempat terganggu.

Hal itu dilakukan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dengan menggandeng konsultan internasional, Systra untuk melakukan penelusuran terhadap kendala yang sedang dialami oleh LRT Jabodebek.

Direktur Jenderal Perkeretaapian, Risal Wasal mengatakan bahwa keterlibatan Systra diharapkan mampu memberikan masukan yang komprehensif untuk mengatasi masalah pada roda LRT Jabodebek.

"Kami ingin fokus kepada solusi untuk mengatasi kendala yang terjadi sehingga pemenuhan headway 7,5 menit dapat segera terwujud," kata Risal dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (19/11/2023).

Terkait upaya penanganan yang dilakukan, Risal menyebut bahwa saat ini proses pembubutan roda masih berlangsung dan diharapkan dapat segera tuntas.

Terlebih, menurut Risal, pihak operator telah melakukan pengadaan mesin bubut tambahan sehingga dapat mempercepat proses perbaikan roda.