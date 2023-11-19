Intip Keseruan Sri Mulyani Nikmati Akhir Pekan di Hutan Kota GBK

Menteri Keuangan Sri Mulyani nikmati momen libur akhir pekan. (Foto: Instagram)

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menikmati akhir pekannya dengan merasakan udara pagi Ibu Kota Jakarta.

Di mana Sri pagi ini berjalan- jalan di Hutan Kota GBK Senayan.

“Enjoy Car Free day,” dikutip dari caption akun resmi @smindrawati Minggu (19/11/2023).

Dalam unggahan, Sri tampak santai mengenakan kaos putih dengan garis hitam yang dilapisi jaket biru terang, celana panjang hitam, topi hitam, dan sepasang sepatu kets putih.

Menteri Keuangan tersebut terlihat sangat menikmati Hutan Kota GBK Senayan usai kembali ke Jakarta.