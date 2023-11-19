Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Intip Keseruan Sri Mulyani Nikmati Akhir Pekan di Hutan Kota GBK

Nurfathiya Efsya , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |15:02 WIB
Intip Keseruan Sri Mulyani Nikmati Akhir Pekan di Hutan Kota GBK
Menteri Keuangan Sri Mulyani nikmati momen libur akhir pekan. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menikmati akhir pekannya dengan merasakan udara pagi Ibu Kota Jakarta.

Di mana Sri pagi ini berjalan- jalan di Hutan Kota GBK Senayan.

 BACA JUGA:

“Enjoy Car Free day,” dikutip dari caption akun resmi @smindrawati Minggu (19/11/2023).

Dalam unggahan, Sri tampak santai mengenakan kaos putih dengan garis hitam yang dilapisi jaket biru terang, celana panjang hitam, topi hitam, dan sepasang sepatu kets putih.

 BACA JUGA:

Menteri Keuangan tersebut terlihat sangat menikmati Hutan Kota GBK Senayan usai kembali ke Jakarta.

Halaman:
1 2
