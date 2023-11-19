Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Minta Penerapan Standar Halal Global Tak Jadi Hambatan, Wapres: Justru Memperlancar Arus Perdagangan

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |12:02 WIB
Minta Penerapan Standar Halal Global Tak Jadi Hambatan, Wapres: Justru Memperlancar Arus Perdagangan
Wapres Maruf soal produk halal. (Foto: Setpres)
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meminta penerapan standar halal global tidak menjadi hambatan dalam kerja sama perdagangan antar negara.

“Penerapan standar halal global semestinya tidak dipandang sebagai hambatan teknis dalam perdagangan antarnegara, tetapi justru semakin memperlancar arus perdagangan produk-produk halal ke seluruh pelosok dunia,” kata Wapres dalam keterangannya dikutip Minggu (19/11/2023).

Menurut Wapres, saling pengakuan standar halal menjadi sangat penting untuk disepakati bersama guna mendukung kelancaran lalu lintas perdagangan produk halal antarnegara.

“Indonesia terus berupaya membuka kesempatan kerja sama dengan negara-negara lain, khususnya dalam memperkuat saling pengakuan dan keberterimaan sertifikat halal,” kata Wapres.

Wapres juga menerangkan bahwa masalah kehalalan suatu produk erat kaitannya dengan hukum syariah, yang harus menjadi praktik sehari-hari umat Islam, termasuk dalam berkegiatan ekonomi.

“Ekonomi syariah secara esensi merupakan sistem yang memiliki akar dalam ajaran dan praktik ekonomi yang diterapkan umat Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW,” jelasnya.

