Harga Avtur hingga Dolar AS Bikin Biaya Haji 2024 Mahal

JAKARTA – Kemenag mengusulkan Biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2024 sebesar Rp105 juta per calon jemaah. Biaya haji naik Rp15 juta jika dibandingkan dengan tarif BPIH 2023 yang berada di posisi Rp90 juta.

Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) menduga kenaikan biaya haji tahun depan disebabkan oleh harga avtur saat ini. Selain itu, adanya pengaruh penguatan USD terhadap rupiah.

Sekretaris Jenderal Amphuri, Farid Aljawi mengatakan, tiket penerbangan pesawat memang tergantung pada harga avtur dan penguatan USD terhadap rupiah. Kedua komponen ini mendorong kenaikan harga tiket pesawat.

“Seperti penerbangan (harga tiket) yang memang tergantung USD dan tergantung juga dengan bahan bakar, ya sekarang kondisinya tidak menentu,” ungkap Farid dalam sesi wawancara dengan IDX Channel, Senin (20/11/2023).

Nilai tukar rupiah memang berpeluang menguat pada Senin hari ini, setelah meninggalkan level psikologis Rp15.500 per USD.

Sementara, kenaikan harga avtur saat ini juga mendorong mahalnya tiket pesawat terbang sejak November ini. Adapun 40% biaya operasional penerbangan berasal dari pembelian bahan avtur.

“Kalau menurut saya faktor selisih kurs ya, jadi kurs USD kemarin Rp14.000, sekarang Rp16.000. Itu yang pertama,” bebernya.