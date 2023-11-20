Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Avtur hingga Dolar AS Bikin Biaya Haji 2024 Mahal

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |14:46 WIB
Harga Avtur hingga Dolar AS Bikin Biaya Haji 2024 Mahal
Harga avtur penyebab biaya haji naik (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTAKemenag mengusulkan Biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2024 sebesar Rp105 juta per calon jemaah. Biaya haji naik Rp15 juta jika dibandingkan dengan tarif BPIH 2023 yang berada di posisi Rp90 juta.

Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) menduga kenaikan biaya haji tahun depan disebabkan oleh harga avtur saat ini. Selain itu, adanya pengaruh penguatan USD terhadap rupiah.

Sekretaris Jenderal Amphuri, Farid Aljawi mengatakan, tiket penerbangan pesawat memang tergantung pada harga avtur dan penguatan USD terhadap rupiah. Kedua komponen ini mendorong kenaikan harga tiket pesawat.

“Seperti penerbangan (harga tiket) yang memang tergantung USD dan tergantung juga dengan bahan bakar, ya sekarang kondisinya tidak menentu,” ungkap Farid dalam sesi wawancara dengan IDX Channel, Senin (20/11/2023).

Nilai tukar rupiah memang berpeluang menguat pada Senin hari ini, setelah meninggalkan level psikologis Rp15.500 per USD.

Sementara, kenaikan harga avtur saat ini juga mendorong mahalnya tiket pesawat terbang sejak November ini. Adapun 40% biaya operasional penerbangan berasal dari pembelian bahan avtur.

“Kalau menurut saya faktor selisih kurs ya, jadi kurs USD kemarin Rp14.000, sekarang Rp16.000. Itu yang pertama,” bebernya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/320/3160030/kampung_haji-TVL4_large.jpg
4 Fakta RI Bangun Kampung Haji dan Beli Tanah di Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/320/3144576/jamaah_haji-AnTt_large.jpg
Bawa Emas dari Tanah Suci? Ini Ketentuan Agar Bebas Pajak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/320/3136269/menhub-jyfP_large.jpg
Ada Terminal Khusus Haji dan Umrah di Terminal 2F Bandara Soetta, Menhub: Jamaah Bisa Khusyuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/04/320/3136146/erick_thohir-iF4T_large.jpg
Terminal 2F Bandara Soetta Khusus Haji dan Umrah, Erick Thohir: Dulu Jamaah Menunggu Panas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/04/320/3136127/prabowo-4zca_large.jpg
Prabowo Resmikan Terminal 2F Bandara Soetta Khusus Melayani Haji dan Umroh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/25/320/3117239/bea_masuk-Tqc9_large.jpg
Aturan Baru Barang Kiriman Jemaah Haji Rp24,5 Juta Bebas Bea Masuk
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement