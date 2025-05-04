Terminal 2F Bandara Soetta Khusus Haji dan Umrah, Erick Thohir: Dulu Jamaah Menunggu Panas

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mendampingi Presiden Prabowo Subianto meresmikan terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta khusus melayani jamaah umroh dan haji.

Erick Thohir mengatakan, revitalisasi terminal 2F dalam rangka peningkatan layanan kepada para calon jamaah haji dan umroh. Mengingat mayoritas jamaah haji banyak yang sudah berumur sehingga perlu pelayanan yang lebih baik.

"Ini juga kita lakukan peningkatan fasilitas secara menyeluruh. Dulunya untuk semua jamaah itu mau manasik tidak ada tempat, menunggu dalam keadaan panas. Hari ini bisa kita lihat keadaannya sudah sangat baik," ujarnya di T2 Bandara Soetta, Minggu (4/5/2025).

1. Peningkatan Fasilitas

Erick Thohir merinci, peningkatan layanan yang dilakukan di terminal khusus jamaah haji dan umroh ini meliputi pembangunan masjid, penyediaan tempat tunggu yang lebih baik, tempat makan, lounge, hingga akses ke transportasi umum.

"Sekarang kita lihat, sudah sangat sejuk, ada masjid, tempat manasik juga ada, makanan halal ada, lounge ada, dan terpenting adalah akses ke transportasi publik dari Bandara ke Pusat Kota menjadi lebih mudah, bisa melalui bus atau kereta," kata Erick Thohir.

"Kami dari BUMN, Danantara, melalui InJourney Airports, hari ini kita memaparkan kepada Presiden, kita melakukan revitalisasi dan relokasi terminal 2F sebagai terminal umroh dan haji yang memang menjadi sebuah epicentrum dalam memberikan pelayanan yang maksimal," tambahnya.