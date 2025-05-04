Prabowo Resmikan Terminal 2F Bandara Soetta Khusus Melayani Haji dan Umroh

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meresmikan Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta sebagai terminal khusus yang melayani penerbangan haji dan umroh.

Presiden Prabowo mengatakan, kehadiran terminal khusus ini diharapkan mampu mendukung pelaksanaan ibadah haji dan umroh di Indonesia. Hal ini didukung oleh keandalan fasilitas tambahan yang dibangun oleh PT Angkasa Pura Indonesia.

"Dengan demikian, saya mendapat kehormatan untuk meresmikan terminal khusus haji dan umroh, Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta," ucap Prabowo di Bandara Soetta, Minggu (4/5/2025).

1. Terminal Khusus Umroh dan Haji

Seperti diketahui, Angkasa Pura menjadikan Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta sebagai pusat penerbangan umroh dan haji. Artinya, keberangkatan dan kedatangan seluruh penerbangan dengan rute langsung Jeddah dan Madinah di Bandara Soekarno-Hatta akan dilayani melalui terminal tersebut.

"Saya menyambut baik dan menyatakan penghargaan serta apresiasi setinggi-tingginya atas kebijakan dan upaya dari semua pihak yang terlibat dalam revitalisasi Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta ini," tambahnya.