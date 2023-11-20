PNS Pindah ke IKN Mulai Maret 2024

JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) tengah mematangkan rencana pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas menyatakan rencana tersebut meliputi simulasi pemindahan ASN dan jumlah insentif yang akan diterima ASN yang pindah.

Terkait dengan simulasi pemindahan ASN, Azwar menyebut telah dibuat beberapa simulasi untuk bulan Maret, Juli dan Agustus 2024. Rencananya ada sekitar 1.200 - 3.200 ASN yang akan dipindahkan secara bertahap.

"Untuk ASN ke IKN kita telah membuat simulasi-simulasi untuk bulan Maret, Juli dan Agustus. Kita sudah membuat beberapa simulasi. Jumlahnya ada yang tahap pertama ada 1.200-an sampai ke 3.200, tergantung nanti selesai gedungnya di sana," ujar Azwar kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/11/2023).

Terkait dengan kementerian apa dan jabatan apa saja yang akan terlebih dahulu pindah, Azwar tidak dapat merinci. Namun ia memastikan hampir seluruh kementerian ada beberapa tingkatan jabatan yang akan dipindahkan.