HOT ISSUE

Keistimewaan Jadi Nasabah MNC Finance

Avirista Midaada , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |20:35 WIB
Keistimewaan Jadi Nasabah MNC Finance
Nasabah MNC Finance Dapat Motor. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

MALANG - Penerima hadiah utama Gebyar Promo 2023 membocorkan kepuasannya menjadi nasabah MNC Finance. Nasabah bernama Didik Suliswanto, warga Jalan Simpang Teluk Grajagan RT 14 RW 2 Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, ini telah lima tahun lebih menjadi nasabah MNC Finance.

Bagi Didik, selama lima tahun menjadi nasabah di MNC Finance ia mengungkapkan kepuasannya dengan layanan dan program MNC Finance. Apalagi dari program layanan yang ia ikuti, dia mendapat hadiah satu unit sepeda motor Honda Beat.

"Alhamdulillah mulanya saya juga nggak percaya tapi ternyata setelah kok serius kok akhirnya percaya, baru kali ini dapat," kata Didik, usai penyerahan hadiah sepeda motor di rumahnya, Selasa sore (21/11/2023).

Dia mengaku selama menjadi nasabah MNC Finance dimudahkan karena beberapa program dan layanan. Sebab sejak awal bergabung prosesnya diakui mudah dan tidak berbelit-belit ketika membutuhkan pinjaman.

"Memang prosesnya lebih cepat, yang lainnya kan ribet lama, MNC finance cepat prosesnya. Kalau pas perlu gitu kita bisa kita pertimbangkan untuk pakai MNC, bunganya kompetitif, bersaing dengan yang lain," terangnya.

Halaman:
1 2
