HOME FINANCE HOT ISSUE

Ulang Tahun ke-35, MNC Finance Bertekad Wujudkan Inspiring Each Other for a Better Future

Zahra Indah Safira , Jurnalis-Kamis, 14 November 2024 |15:49 WIB
Ulang Tahun ke-35, MNC Finance Bertekad Wujudkan Inspiring Each Other for a Better Future
MNC Finance Rayakan Ulang Tahun ke-35
A
A
A

JAKARTA - MNC Finance hari ini merayakan ulang tahun ke-35 dengan mengusung tema "Inspiring Each Other for a Better Future".

Memasuki usianya yang ke 35 tahun, perusahaan pembiayaan terkemuka yang merupakan salah satu unit usaha MNC Group ini menunjukkan komitmennya untuk terus memberikan inspirasi dan kontribusi positif bagi nasabah, mitra bisnis, dan masyarakat Indonesia dalam menghadapi masa depan yang lebih baik.

Perayaan ulang tahun kali ini bertepatan dengan digelarnya Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2024 yang berlangsung di Lido Lake Resort, Bogor. Rakernas ini menjadi ajang penting bagi MNC Finance untuk menetapkan strategi dan langkah-langkah inovatif dalam menjawab tantangan industri keuangan di era digital.

Seluruh jajaran direksi, manajemen, serta pimpinan cabang dari berbagai daerah di Indonesia hadir dalam rakernas yang bertujuan menyusun program kerja dan target perusahaan untuk tahun 2024.

Direktur Utama MNC Finance Gabriel Mahjudin, menyampaikan tema Inspiring Each Other for a Better Future dipilih sebagai cerminan semangat kolaborasi dan keberlanjutan yang diusung oleh MNC Finance.

“Tema ini menekankan pentingnya sinergi antara perusahaan, karyawan, dan nasabah untuk saling menginspirasi dan memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan bersama. Kami berharap dapat terus tumbuh bersama masyarakat dengan inovasi layanan yang semakin memudahkan dan menguntungkan,” kata Gabriel di Bogor, Kamis (14/11/2024).

Selama 35 tahun beroperasi, MNC Finance telah menjadi bagian dari industri keuangan Indonesia dengan menyediakan beragam solusi pembiayaan yang menjangkau berbagai segmen masyarakat, mulai dari pembiayaan multiguna hingga pembiayaan untuk UMKM.

Dalam rangka mencapai tujuan ini, Rakernas 2024 difokuskan pada beberapa aspek penting seperti digitalisasi layanan, peningkatan kualitas SDM, pengembangan inovasi produk, serta penekanan pada tanggung jawab sosial perusahaan.

