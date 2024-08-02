Agen Rekanan MNC Finance Sebut MotionCredit Jadi Solusi Pembiayaan Masyarakat

JAKARTA - Agen rekanan PT MNC Finance, Direktur LJ Hooker Oka M Kauripan menyatakan pihaknya yakin platform MotionCredit dapat menjadi solusi pendanaan masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan kredit perumahan.

Pasalnya, lanjut dia MotionCredit menyediakan alternatif pembiayaan dengan tenor jangka panjang atau selama 10 tahun hingga jangka pendek alias 24 bulan.

“Kita happy sekali diundang oleh MNC Finance dalam acara launching MotionCredit ya, kita sebagai agen tentu punya harapan besar ini menjadi solusi pembiayaan buat orang yang membutuhkan jangka pendek 24 bulan maupun jangka panjang selama 10 tahun,” ujar Oka di sela-sela kegiatan gathering agen properti, iNews Tower, Jakarta, Jumat (2/8/2024).

Dia berharap, keberadaan MotionCredit mempermudah masyarakat memperoleh pendanaan baru, khususnya mendapatkan solusi pembiayaan rumah.

“Mudah-mudahan kita terus bekerja sama dan agar makin banyak orang mendapatkan solusi pembiayaan rumah,” paparnya.