Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

MNC Finance Kumpulkan Mitra Kerja untuk Tingkatkan Fasilitas Pendanaan

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Jum'at, 02 Agustus 2024 |17:26 WIB
MNC Finance Kumpulkan Mitra Kerja untuk Tingkatkan Fasilitas Pendanaan
MNC Finance Kumpulkan Mitra Kerja (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - PT MNC Finance memperluas dan meningkatkan fasilitas pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan pendanaan. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan primer. Salah satunya yakni diperkuat adalah layanan refinancing sertifikat rumah.

Dalam meningkatkan refinancing sertifikat rumah, MNC Finance mengumpulkan puluhan mitra kerja atau agen perusahaan melalui kegiatan gathering agen properti.

Presiden Direktur MNC Finance, Gabriel Mahjudin mengatakan, forum tersebut penting karena pembahasannya berkaitan dengan target mendapatkan calon nasabah baru, terutama calon kreditur untuk refinancing sertifikat rumah.

“Iya betul (mitra kerja), agen ini memang setiap berkala kami kumpulkan karena mereka ini yang ngasih lead, dalam arti lead itu calon debitur MNC Financial, memang sudah tanda tangan semua PKS (perjanjian kerja sama) secara berkala kami kumpulkan,” ujar Gabriel saat ditemui di iNews Tower, Jakarta Pusat pada Jumat (2/8/2024).

Tercatat, ada 35 agen yang hadir dalam forum gathering agen properti per hari ini. Mereka dipastikan memberikan saran dan masukan perihal penguatan layanan pendanaan, khususnya soal refinancing sertifikat rumah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182596/motioncredit-YeA3_large.jpg
Dukung Gerakan Peduli Lingkungan, MNC Finance Serahkan Sampah Anorganik ke Yayasan Bumi Pertiwi Asri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3178967/mnc_finance-sOfQ_large.jpg
Perluas Akses Pembiayaan  MNC Finance Tingkatkan Sinergi Strategis Kemitraan Bersama Cardekho Group
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/320/3159900/mnc_leasing_raih_penghargaan-BxN5_large.jpg
MNC Finance Kembali Raih Penghargaan The Excellent Performance Multifinance Company di 21st Infobank Multifinance Appreciation 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/320/3124695/mnc_finance-DYQh_large.jpg
MNC Finance Jadi Perusahaan Pembiayaan Terbaik, Raih Penghargaan The Best Digital Brand 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/19/320/3115240/mnc_finance-Ucbg_large.jpg
MNC Finance Perluas Jaringan Mitra, Kerja Sama dengan Taktis.co.id
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/18/320/3105663/mnc_finance-cWNm_large.jpg
Butuh Dana Mendadak? Ada Solusi dari MNC Finance dan Win Solution 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement