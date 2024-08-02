MNC Finance Kumpulkan Mitra Kerja untuk Tingkatkan Fasilitas Pendanaan

JAKARTA - PT MNC Finance memperluas dan meningkatkan fasilitas pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan pendanaan. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan primer. Salah satunya yakni diperkuat adalah layanan refinancing sertifikat rumah.

Dalam meningkatkan refinancing sertifikat rumah, MNC Finance mengumpulkan puluhan mitra kerja atau agen perusahaan melalui kegiatan gathering agen properti.

Presiden Direktur MNC Finance, Gabriel Mahjudin mengatakan, forum tersebut penting karena pembahasannya berkaitan dengan target mendapatkan calon nasabah baru, terutama calon kreditur untuk refinancing sertifikat rumah.

“Iya betul (mitra kerja), agen ini memang setiap berkala kami kumpulkan karena mereka ini yang ngasih lead, dalam arti lead itu calon debitur MNC Financial, memang sudah tanda tangan semua PKS (perjanjian kerja sama) secara berkala kami kumpulkan,” ujar Gabriel saat ditemui di iNews Tower, Jakarta Pusat pada Jumat (2/8/2024).

Tercatat, ada 35 agen yang hadir dalam forum gathering agen properti per hari ini. Mereka dipastikan memberikan saran dan masukan perihal penguatan layanan pendanaan, khususnya soal refinancing sertifikat rumah.