Eskalator Stasiun Bekasi Mati 1 Bulan, Kapan Diperbaiki?

JAKARTA - Direktorat Jenderal Perkeretaapian memastikan perbaikan eskalator mati di Stasiun Bakasi akan selesai minggu ini. Pasalnya, sudah lebih dari sebulan belum juga dilakukan perbaikan pada eskalator di Stasiun Bekasi tersebut.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Risal Wasal mengatakan, eskalator tersebut akan mulai dilakukan perbaikan pada esok hari.

"Untuk Bekasi besok akan dikerjakan. Insya Allah dalam seminggu ini sudah selesai bisa jalan," katanya saat ditemui di Gedung DPR RI, Selasa (21/11/2023).

Risal mengatakan bahwa kendala yang dihadapi dalam proses perbaikan tersebut lantaran barang yang digunakan ialah barang impor sehingga membutuhkan proses waktu yang lama.

"Kemudian, prosesnya karena lelang, dan posisi lelang ada waktunya, nanti kalo kita tunjuk langsung malah ada masalah, mangkanya perlu lelang semuanya," katanya.

Risal juga mengatakan akan melakukan evaluasi terhadap kinerja vendor eskalator tersebut. Hal ini guna menjamin kelancaran arus pengguna KRL.

"(Masyarakat minta ganti vendor eskalator?) Nah itu setuju. Kalau memang vendornya nggak keren kita kaji," katanya.