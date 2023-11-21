Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Wapres Ma'ruf ke Yunani, Bakal Bawa Investor ke IKN

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |20:16 WIB
Wapres Ma'ruf ke Yunani, Bakal Bawa Investor ke IKN
Wapres Bertolak ke Yunani. (Foto: okezone.com/Setwapres)
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin bertolak ke tiga negara Yunani, Slovakia, dan Malaysia. Salah satu agenda Wapres di Yunani adalah menarik investor berinvestasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

“Wakil Presiden akan bertemu dengan Perdana Menteri Yunani serta pimpinan parlemen Yunani. Ada pembicaraan bilateral mengenai kepentingan investasi bagi kedua negara, bagaimana agar Yunani dan Indonesia saling terhubung dengan baik dalam konteks bisnis dan investasi,” ungkap Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi dalam keterangannya, Selasa (21/11/2023).

Wapres dipastikan berupaya untuk menarik investasi dari Yunani ke IKN. Mengingat, IKN dalam pembangunannya yang terus berjalan masih membutuhkan investasi.

“Bagi Indonesia salah satu kepentingan yang pokok bagaimana kita membangun Ibukota Negara, kita ketahui bersama itu butuh investasi dan Wapres akan mengajak pimpinan pemerintahan Yunani untuk bisa berinvestasi di situ,” ujarnya.

Selain itu, Wapres juga akan melakukan pembicaraan dengan otoritas Yunani untuk pengembangan pariwisata. “Kemungkinannya seperti (pengembangan pariwisata) atau mungkin di tempat-tempat yang lain di Indonesia seperti apa namanya (pengembangan) pariwisata dan yang lain-lain,” ujar Masduki.

Apalagi, kata Masduki, Yunani dikenal sebagai daerah kunjungan wisata yang manajemennya dikelola dengan baik.

“Yunani juga kita kenal sebagai daerah kunjungan wisata dan manajemen pariwisatanya di sana dikelola dengan baik oleh pemerintahan Yunani," ujarnya.

Lebih lanjut, Wapres di Yunani juga akan bertemu dengan Uskup Agung Gereja Ortodoks.

Halaman:
1 2
