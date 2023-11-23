Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Daftar 5 Produk Teknologi Israel yang Diboikot oleh Dunia

Rina Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |12:53 WIB
Daftar 5 Produk Teknologi Israel yang Diboikot oleh Dunia
Ilustrasi produk teknologi Israel yang diboikot (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA- Deretan daftar produk teknologi Israel yang diboikot oleh dunia. Hal ini seiring kemarahan warga dunia atas tindakan keji Israel kepada Palestina.

Akibatnya, popularitas gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS) semakin meningkat di beberapa negara. Salah satunya adalah beberapa produk teknologi Israel.

Berikut deretan daftar produk teknologi Israel yang diboikot oleh dunia dilansir dari berbagai sumber:

1. Piilcam

Perusahaan teknologi Israel ini ternyata diboikot oleh beberapa negara. Adapun teknologi ini menampilkan kamera miniatur dalam pil yang bisa memvisualisasikan dan mendeteksi gangguan saluran pencernaan.

2. Waze

Waze merupakan perusahaan asal Israel yang berdiri sejak 2008. Sosok yang mendirikan perusahaan ini adalah tiga pengusaha asal Tel Aviv, yaitu Uri Levine, Ehud Shabtai, dan Amir Shunar. Namun, pada 2013, Waze diakusisi oleh pihak Google.

Waze memiliki fitur untuk memberikan rute terbaik kepada pengguna. Hal ini dilengkapi dengan menampilkan pilihan rute tercepat, titik kemacetan, kecelakaan, hingga lokasi adanya polisi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
