Daftar 5 Produk Teknologi Israel yang Diboikot oleh Dunia

JAKARTA- Deretan daftar produk teknologi Israel yang diboikot oleh dunia. Hal ini seiring kemarahan warga dunia atas tindakan keji Israel kepada Palestina.

Akibatnya, popularitas gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS) semakin meningkat di beberapa negara. Salah satunya adalah beberapa produk teknologi Israel.

BACA JUGA: Daftar Produk Israel yang Diboikot Dunia

Berikut deretan daftar produk teknologi Israel yang diboikot oleh dunia dilansir dari berbagai sumber:

1. Piilcam

Perusahaan teknologi Israel ini ternyata diboikot oleh beberapa negara. Adapun teknologi ini menampilkan kamera miniatur dalam pil yang bisa memvisualisasikan dan mendeteksi gangguan saluran pencernaan.

BACA JUGA: Daftar Produk Israel yang Diboikot Dunia

2. Waze

Waze merupakan perusahaan asal Israel yang berdiri sejak 2008. Sosok yang mendirikan perusahaan ini adalah tiga pengusaha asal Tel Aviv, yaitu Uri Levine, Ehud Shabtai, dan Amir Shunar. Namun, pada 2013, Waze diakusisi oleh pihak Google.

Waze memiliki fitur untuk memberikan rute terbaik kepada pengguna. Hal ini dilengkapi dengan menampilkan pilihan rute tercepat, titik kemacetan, kecelakaan, hingga lokasi adanya polisi.