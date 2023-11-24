Topang Ekonomi, Industri Hulu Migas Harus Dioptimalkan

JAKARTA - Industri hulu migas berperan sebagai penyokong anggaran negara sekaligus motor penggerak perekonomian nasional. Melalui Forum Kapasitas Nasional yang diinisiasi sejak tahun 2021, SKK Migas berkomitmen mengoptimalkan peran industri hulu migas dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Vice President SKK Migas yang juga Ketua Panitia Forum Kapasitas Nasional, Erwin Suryadi mengatakan, Forum Kapasitas Nasional III 2023 di Jakarta pada 23-24 November 2023 akan menjadi pilar keberlanjutan peran strategis industri hulu migas dalam upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.

"Forum ini bukan sekadar pertemuan rutin. Ini adalah tonggak kesinambungan dalam mengoptimalkan peran industri hulu migas mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Forum Kapasitas Nasional telah membuka ruang bagi pemerintah, pelaku industri, perusahaan, UMKM, dan asosiasi bisnis untuk berpartisipasi dalam mendiskusikan penguatan kapasitas pelaku industri hulu migas, perusahaan dalam negeri, pabrikan lokal, termasuk UMKM,” kata Erwin melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (24/11/2023).

Dia menekankan, keberlanjutan forum ini sejalan dengan Rencana Strategis Indonesia Oil and Gas (IOG) 4.0, yang mencakup tiga target besar pada 2030, yakni produksi minyak 1 juta barrel serta gas bumi sebanyak 12 miliar standar kaki kubik per hari, meningkatkan multiplier effect industri hulu migas terhadap sektor lain, serta terjaganya kelestarian atau keberlanjutan lingkungan.

Forum Kapasitas Nasional akan menjadi ruang pertukaran ide dan inovasi guna menjawab berbagai isu mendesak seperti lingkungan, teknologi baru, serta kebijakan perundang-undangan yang berdampak pada industri hulu migas.

“Kami berharap forum ini dapat terus meningkatkan pemahaman dan keterlibatan masyarakat akan pentingnya industri hulu migas bagi pertumbuhan ekonomi nasional," ujarnya.

Ditambahkan, pada puncak Forum Kapasitas Nasional III 2023, perbankan akan ikut ambil bagian dalam mendukung upaya pengembangan kapasitas nasional. Dukungan ini tentunya menambah daya dorong bagi perputaran perekonomian, baik di tingkat nasional maupun daerah.