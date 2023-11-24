Cek Bagaimana Cara agar KTP Tidak Disalahgunakan?

Cek bagaimana cara agar KTP tidak disalahgunakan (Foto: Okezone)

JAKARTA – Cek bagaimana cara agar KTP tidak disalahgunakan pinjaman online (Pinjol) menarik untuk diulas. Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah salah satu identitas pribadi yang sangat penting bagi setiap warga negara.

KTP dapat digunakan untuk keperluan administratif seperti membuat paspor atau surat izin mengemudi. Tetapi juga digunakan untuk verifikasi identitas dalam berbagai transaksi termasuk juga pinjaman online (pinjol).

Belakangan ini banyak yang terjadi menggunakan data orang lain tanpa izin untuk mengajukan pinjol.

Seperti yang diketahui, hal tersebut merupakan sebuah tindak kejahatan dan melanggar ketentuan hukum karena dianggap melakukan penggunaan data orang lain tanpa seizin yang bersangkutan.

Pencurian data melalui KTP sering ditemukan dalam kasus verifikasi identitas di pinjol. Dalam kasus ini, pemilih KTP memiliki hak untuk melaporkannya ke pihak kepolisian dengan menyertakan bukti-bukti laporan yang lengkap.

Selanjutnya pihak kepolisian akan menindaklanjuti masalah tersebut. Hukuman yang akan didapatkan bagi pelaku penyalahgunaan data diri diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Namun bagaimana cara cek agar KTP tidak disalahgunakan?

Dikutip dari beberapa sumber, Jumat (24/11/2023)

Salah satu cara mengetahui KTP disalahgunakan orang lain untuk registrasi pinjol dengan mengunjungi website SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) dari OJK. Berikut Langkah-langkahnya:

-Buka laman permohonan SILK https://konsumen.ojk.go.id/minisitedplk/registrasi.