Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cek Bagaimana Cara agar KTP Tidak Disalahgunakan?

Rasbina Br Tarigan , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |17:58 WIB
Cek Bagaimana Cara agar KTP Tidak Disalahgunakan?
Cek bagaimana cara agar KTP tidak disalahgunakan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Cek bagaimana cara agar KTP tidak disalahgunakan pinjaman online (Pinjol) menarik untuk diulas. Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah salah satu identitas pribadi yang sangat penting bagi setiap warga negara.

KTP dapat digunakan untuk keperluan administratif seperti membuat paspor atau surat izin mengemudi. Tetapi juga digunakan untuk verifikasi identitas dalam berbagai transaksi termasuk juga pinjaman online (pinjol).

Belakangan ini banyak yang terjadi menggunakan data orang lain tanpa izin untuk mengajukan pinjol.

Seperti yang diketahui, hal tersebut merupakan sebuah tindak kejahatan dan melanggar ketentuan hukum karena dianggap melakukan penggunaan data orang lain tanpa seizin yang bersangkutan.

Pencurian data melalui KTP sering ditemukan dalam kasus verifikasi identitas di pinjol. Dalam kasus ini, pemilih KTP memiliki hak untuk melaporkannya ke pihak kepolisian dengan menyertakan bukti-bukti laporan yang lengkap.

Selanjutnya pihak kepolisian akan menindaklanjuti masalah tersebut. Hukuman yang akan didapatkan bagi pelaku penyalahgunaan data diri diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Namun bagaimana cara cek agar KTP tidak disalahgunakan?

Dikutip dari beberapa sumber, Jumat (24/11/2023)

Salah satu cara mengetahui KTP disalahgunakan orang lain untuk registrasi pinjol dengan mengunjungi website SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) dari OJK. Berikut Langkah-langkahnya:

-Buka laman permohonan SILK https://konsumen.ojk.go.id/minisitedplk/registrasi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/622/3187689/pinjol-dFm2_large.jpg
Daftar Terbaru 95 Pinjol Resmi OJK per Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/622/3182771/ojk-bsGv_large.png
OJK Cabut Izin Pindar Crowde, Kinerja Memburuk hingga Langgar Ekuitas Minimum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/622/3181684/ktp-UgDo_large.jpg
Panduan Mudah Mengecek NIK KTP Terdaftar Pinjol atau Tidak Secara Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182216/pinjol-tHDd_large.jpg
OJK Hentikan 1.556 Pinjol Ilegal, Blokir 2.422 Nomor Kontak Debt Collector
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/622/3172140/pinjol-VYrL_large.jpg
Ini Beda Pindar dengan Pinjol, Jangan Sampai Salah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/622/3162192/pinjol-WNZ7_large.jpg
Bunga Pinjol Tak Boleh Terlalu Rendah, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement