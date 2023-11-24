3 Produk Perusahaan Teknologi Asal Israel yang Banyak Digunakan di Indonesia

JAKARTA - Beberapa produk perusahaan teknologi asal Israel yang banyak digunakan di Indonesia. Dalam hal ini,Israel tidak hanya sebatas produk namun mereka juga mempunyai banyak startup atau perusahaan rintisan di berbagai bidang.

BACA JUGA: Daftar 5 Produk Teknologi Israel yang Diboikot oleh Dunia

Berikut ini produk perusahaan teknologi asal Israel yang banyak digunakan di Indonesia dilansir dari berbagai sumber:

1. iPhone

Apple mendesain dan menjual iPhone, tapi tidak memproduksi komponennya. Beberapa produknya dirancang di California, namun bukan berarti produk tersebut diproduksi di sana.

Sebaliknya, Apple menggunakan produsen dari seluruh dunia untuk mengirimkan komponen individual. Dalam hal ini, terdapat ratusan komponen individual di setiap iPhone, tidak mungkin mencantumkan setiap produsen yang produknya terdapat di ponsel tersebut.

Namun, teknologi pengenalan wajah pada perangkat andalan baru Apple Inc., iPhone X, yang diluncurkan oleh perusahaan Cupertino, California ternyata dari produksi Israel. Dilansir Time To Israel, teknologi Israel berada di belakang pengenalan wajah atau dikenal Face Id.