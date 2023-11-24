Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

3 Produk Perusahaan Teknologi Asal Israel yang Banyak Digunakan di Indonesia

Rina Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |07:32 WIB
3 Produk Perusahaan Teknologi Asal Israel yang Banyak Digunakan di Indonesia
Ilustrasi produk peruasahaan teknologi asal Israe (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Beberapa produk perusahaan teknologi asal Israel yang banyak digunakan di Indonesia. Dalam hal ini,Israel tidak hanya sebatas produk namun mereka juga mempunyai banyak startup atau perusahaan rintisan di berbagai bidang.

Berikut ini produk perusahaan teknologi asal Israel yang banyak digunakan di Indonesia dilansir dari berbagai sumber:

1. iPhone

Apple mendesain dan menjual iPhone, tapi tidak memproduksi komponennya. Beberapa produknya dirancang di California, namun bukan berarti produk tersebut diproduksi di sana. 

Sebaliknya, Apple menggunakan produsen dari seluruh dunia untuk mengirimkan komponen individual. Dalam hal ini, terdapat ratusan komponen individual di setiap iPhone, tidak mungkin mencantumkan setiap produsen yang produknya terdapat di ponsel tersebut.

Namun, teknologi pengenalan wajah pada perangkat andalan baru Apple Inc., iPhone X, yang diluncurkan oleh perusahaan Cupertino, California ternyata dari produksi Israel. Dilansir Time To Israel, teknologi Israel berada di belakang pengenalan wajah atau dikenal Face Id.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/18/3188317//perdana_menteri_qatar_syekh_mohammed_bin_abdulrahman_bin_jassim_al_thani-oyXg_large.jpg
Israel 600 Kali Melanggar, PM Qatar Sebut Kesepakatan Gencatan Senjata Gaza Capai Momen Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/16/3188041//ilustrasi-9fSR_large.jpg
Militer Israel Larang Ponsel Android, Perwira Senior Wajib Pakai iPhone
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/18/3187971//pimpinan_kelompok_milisi_palestina_popular_forces_yasser_abu_shabab-vpxX_large.jpg
Pimpinan Milisi Palestina yang Didukung Israel Tewas Dibunuh di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/18/3187922//israel_serang_beirut_lebanon-mr3e_large.jpg
Israel Serang Lebanon Usai Pembicaraan Langsung untuk Pertama Kalinya dalam Beberapa Dekade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/16/3187873//ilustrasi-mWRV_large.jpg
Laporan IDC: Apple Hanya Luncurkan 3 iPhone pada 2026, Termasuk Foldable?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/18/3187665//pasukan_israel-3uP4_large.jpg
Klaim Targetkan Komandan Hamas, Serangan Israel di al-Mawasi Tewaskan Lima Warga
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement