Begini Cara Mengetahui Nomor Telepon Terdaftar Atas Nama Siapa

JAKARTA - Begini cara mengetahui nomor telepon terdaftar atas nama siapa. Hal ini dikarenakan beberapa nomor tidak dikenal terus menghubungi beberapa pengguna lainnya.

Apalagi mendapat nomor panggilan dari nomor tidak dikenal memang sangat mengganggu aktivitas karena membuat penasaran. Untuk itu ada cara yang mudah dalam mengetahui nomor telepon tidak terdaftar pada ponsel Anda.

BACA JUGA: BEI Kaji Pembukaan Kode Broker

Begini cara mengetahui nomor telepon terdaftar atas nama siapa dilansir dari berbagai sumber:

1. Get Contact

Get Contact salah satu aplikasi yang sering dimanfaatkan belakangan ini. Aplikasi ini tidak hanya melacak nomor hp tak dikenal, melainkan dapat sekaligus melakukan blokir.

Aplikasi Get Contact bisa digunakan pengguna untuk melihat langsung tag atau nama mereka di daftar kontak hp orang lain. Pada fitur premium Get Contact atau versi berbayar, pengguna dapat memeriksa siapa saja orang-orang yang mengecek nomor Anda.