Daftar Lengkap Nomor Telepon Penting untuk Perjalanan Libur Lebaran 2025, Simpan Sekarang!

JAKARTA - Memasuki libur Lebaran 2025, masyarakat diharapkan dapat mengakses berbagai informasi lalu lintas melalui berbagai call center yang telah disediakan.

Berikut daftar lengkap kontak layanan yang bisa dihubungi untuk mendapatkan informasi, bantuan, dan keluhan terkait perjalanan selama periode libur Lebaran 2025.

Libur Lebaran selalu menjadi momen yang dinantikan masyarakat Indonesia untuk berkumpul bersama keluarga. Namun, kepadatan lalu lintas dan berbagai tantangan perjalanan kerap menjadi kendala yang harus dihadapi masyarakat.

Untuk memastikan perjalanan lebih aman dan nyaman, berbagai instansi telah menyediakan layanan informasi yang dapat diakses kapan saja oleh masyarakat.

Call Center Korlantas Polri

Bagi masyarakat yang membutuhkan informasi lalu lintas, pengalihan jalur, atau kondisi terkini di jalan raya, dapat menghubungi Call Center Korlantas Polri di 1-500-669. Layanan ini siap memberikan informasi real-time terkait arus lalu lintas selama mudik dan balik Lebaran.

Layanan SMS Center Korlantas

Jika membutuhkan respons cepat dalam keadaan darurat, masyarakat dapat menghubungi SMS Center Korlantas di 9119. Layanan ini berguna untuk melaporkan kejadian penting yang perlu segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian.

Kontak Kementerian Perhubungan dan PUPR

Demi memastikan kelancaran transportasi publik dan infrastruktur jalan, masyarakat juga dapat menghubungi Kontak Center Kementerian Perhubungan di 151 serta Kontak Center Kementerian PUPR di 158 untuk mengetahui kondisi jalan nasional dan fasilitas penyeberangan.