Kembangkan Bisnis, Ini Program yang Solutif untuk Startup

JAKARTA – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah melaksanakan IndoBisa Pitch Conference (IndoBisa) 2023 dengan berkolaborasi bersama Pijar Foundation di Aryaduta Bandung pada Kamis 23 November 2023 kemarin.

Program IndoBisa merupakan program hub bagi startup dalam sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Program IndoBisa menargetkan kepada 250 bisnis startup di level akselerator yang siap untuk mendapatkan akses pembiayaan melalui modal ventura di Indonesia.

Sasaran dari program IndoBisa adalah startup yang memiliki early product market fit, memiliki prototype atau minimum viable product, memiliki traksi atau revenue minimal selama 3 bulan dan memiliki model bisnis yang kuat dan berkelanjutan serta berkomitmen penuh menyelesaikan program.

Menparekraf Sandiaga Uno mengatakan setelah mengikuti rangkaian program IndoBisa 2023 ini diharpakan para startup dapat memperoleh pembiayaan dan pendampingan dari Investor.

"Hal ini agar dapat mengembangkan produk serta layanan yang lebih inovatif dan berdaya saing sehingga dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi," ujarnya, Sabtu (25/11/2023).