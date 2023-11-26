Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Akhir Pekan, Sri Mulyani Rapat dengan Pejabat Kemenkeu di Gunung

Michelle Natalia , Jurnalis-Minggu, 26 November 2023 |09:40 WIB
Akhir Pekan, Sri Mulyani Rapat dengan Pejabat Kemenkeu di Gunung
Sri Mulyani Akhir Pekan di Gunung. (Foto: Okezone.com/Instagram)
BOGOR - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengawali menghabiskan waktu akhir pekan bersama jajaran Eselon I Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Gunung Pancar, Bogor, Jawa Barat.

"Bagaimana cara anda mengawali akhir pekan anda? Semoga selalu dijauhkan dari segala nestapa dan dipenuhi bahagia, ya!" ucap Sri melalui akun Instagram resminya @smindrawati di Bogor, Sabtu (25/11/2023).

"Saya sendiri mengawali akhir pekan saya semalam dengan singgah ke Gunung Pancar, sebuah area hutan pinus yang menjadi lokasi Rapat Pimpinan Nasional Gabungan beberapa Eselon I @kemenkeuri —@ditjenperbendaharaan, @ditjenkn, @ditjenpk, dan @ditjenanggaran," sambung Sri.

Dia mengatakan bahwa ini adalah sebuah inisiatif yang baik, dimana pimpinan dari beragam unit Kemenkeu bertemu, saling berbagi, saling belajar, dan saling bertukar pikiran. Kesempatan ini juga menjadi ruang yang baik untuk bekerja sama menghasilkan kebijakan-kebijakan yang lebih baik sehingga APBN dapat bekerja lebih maksimal.

"Saya berharap, seluruh peserta acara dapat melihat institusi secara lebih mendalam dan mendetail. Melihat implikasi dari tata kelola dan akuntabilitas penggunaan sumber daya. Untuk apa digunakannya, serta bagaimana sisi model bisnisnya. Ini menjadi modal untuk menciptakan prinsip bersama dalam pengelolaan keuangan negara," jelas Sri.

