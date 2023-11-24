Sri Mulyani Happy PNBP Capai Target Tembus Rp494,2 Triliun di Akhir Oktober 2023

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati happy karena realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melebihi target di tengah fluktuasi harga komoditas. Realisasi PNBP hingga 31 Oktober 2023 sebesar Rp494,2 triliun atau setara 112,0% dari target.

"Angka PNBP ini tumbuh 3,7% dibandingkan tahun lalu, terutama didorong oleh peningkatan pendapatan SDA non-migas, Kekayaan Negara Dipisahkan (KND), dan BLU," ungkap Sri dalam Konferensi Pers APBN KITA Edisi November 2023 di Jakarta, Jumat (24/11/2023).

Pendapatan SDA non-migas tercatat mencapai Rp116,8 triliun atau 180,3% dari target, meningkat akibat penyesuaian tarif iuran produksi/royalti batubara.

Dia menyebut, pendapatan KND mencapai Rp74,1 triliun atau setara 150,9% dari target, yang disumbang setoran dividen BUMN perbankan dan nonperbankan.

Selanjutnya adalah pendapatan BLU sebesar Rp72 triliun yang setara 86,7% dari target naik utamanya disebabkan peningkatan pendapatan BLU non kelapa sawit.

"Sementara itu, pendapatan SDA Migas berhasil mencapai Rp97,8 triliun atau 74,6% dari target. Angka ini melambat disebabkan oleh menurunnya Indonesian Crude Price (ICP) dan lifting minyak bumi," sambung Sri.