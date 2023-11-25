Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sri Mulyani Optimistis Defisit APBN Berada di Bawah 2,3% pada Akhir 2023

Nurfathiya Efsya , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |13:53 WIB
Sri Mulyani Optimistis Defisit APBN Berada di Bawah 2,3% pada Akhir 2023
Menteri Keuangan Sri Mulyani soal Defisit APBN (Foto: Okezone)
JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) optimistis defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan berada di bawah 2,3% dari produk domestik bruto (PDB) pada akhir 2023.

Adapun per Oktober 2023, defisit APBN baru mencapai 0,003 persen dari PDB atau setara dengan Rp700 miliar, dengan realisasi belanja negara sebesar Rp2.240,8 triliun dan pendapatan negara mencapai Rp2.240,1 triliun.

"Ketika menerbitkan laporan semester I-2023, proyeksi defisit APBN tahun ini sebesar 2,3 persen PDB. Dengan dinamika sekarang, peluang defisit lebih rendah dari 2,3 persen PDB memang terlihat semakin nyata," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu dalam konferensi pers virtual APBN KITA Edisi November 2023 dikutip Antara, Sabtu (25/11/2023).

Dengan demikian, kata dia, defisit yang rendah ini akan menjadi modal bagi APBN kita untuk tetap bisa berfungsi sebagai peredam kejut (shock absorber) maupun penopang pertumbuhan ekonomi dan konsumsi masyarakat.

Menurut Febrio, ekonomi global memang masih terus bergerak sangat dinamis, baik itu geopolitik, pelemahan ekonomi di China, gejolak ekonomi di Amerika Serikat atau Eropa, hingga beberapa tensi yang lain.

Halaman:
1 2
