HOME FINANCE MARKET UPDATE

Daftar Rekomendasi Saham Cuan Awal Pekan

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |08:27 WIB
Daftar Rekomendasi Saham Cuan Awal Pekan
Rekomendasi saham pilihan hari ini. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Rekomendasi saham awal pekan untuk para investor yang ingin menambah cuan.

Diketahui, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi menguat pada perdagangan awal pekan.

 BACA JUGA:

Analis Binaartha Sekuritas, Ivan Rosanova mengatakan, IHSG masih berada di bawah resisten Fibonacci 7.058 yang menandakan peluang untuk melemah guna menguji support terdekat di level 6.893.

“Namun demikian apabila IHSG menembus ke atas 7.058, maka dapat melanjutkan penguatan menuju 7.128,” kata Ivan dalam risetnya, Senin (27/11/2023).

 BACA JUGA:

Adapun, level support IHSG berada di 6.893, 6.844 dan 6.796. Sementara level resistennya di 7.058, 7.128 dan 7.174.

Untuk perdagangan hari ini, Ivan merekomendasikan hold atau speculative buy pada saham PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) di rentang harga Rp1.530-Rp1.570 dengan target harga terdekat di Rp1.715. ANTM masih berada dalam tren turun menuju Rp1.525 sebagai perkiraan target wave (c) dari [y] dari B, selama chart harian bergerak di bawah garis SMA-20.

Kemudian, ia juga menyarankan investor untuk hold atau trading buy pada saham PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) di rentang harga Rp5.050-Rp5.150 dengan target harga terdekat di Rp5.300.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
