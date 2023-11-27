271 Saham Hijau, IHSG Hari Ini Menguat ke 7.013

Indeks Harga Saham Gabungan ditutup menguat hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat ke zona hijau pada sesi terakhir perdagangan. IHSG hari ini ditutup menguat tipis 3,77 poin atau 0,05% ke level 7.013,40 dan sempat menembus level tertingginya di 7.061.

Pada penutupan perdagangan, Senin (27/11/2023), terdapat 271 saham menguat, 248 saham melemah dan 247 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp9,6 triliun dari 18,9 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 melemah 0,08% ke 924,127, indeks JII menguat 0,08% ke 513,465, indeks IDX30 melemah 0,07% ke 478,273 dan indeks MNC36 menguat 0,08% ke 352,06.

Untuk indeks sektoral mayoritas menguat yakni energi 0,61%, barang baku 1,32%, siklikal 0,24%, kesehatan 0,09%, keuangan 0,07%, properti 1,11%. Sedangkan sisanya melemah yaitu sektor industri 0,3%, non siklikal 0,2%, teknologi 5,72%, infrastruktur 0,76%, transportasi 0,64%.