HOME FINANCE HOT ISSUE

Bank Muamalat Dorong Persiapan Ibadah Haji Sejak Dini

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |17:07 WIB
Bank Muamalat Dorong Persiapan Ibadah Haji Sejak Dini
Bank Muamalat dorong ibadah haji sejak dini (Foto: Bank Muamalat)
A
A
A

JAKARTA – PT Bank Muamalat Indonesia Tbk mendorong persiapan ibadah haji anak sedini mungkin. Untuk itu, Bank Muamalat meluncurkan kampanye Haji Anak Hebat melalui Produk Tabungan iB Hijrah Haji.

Peluncuran kampanye ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Bank Muamalat dan 21 sekolah secara serentak di tujuh region Bank Muamalat pada Senin (27/11/2023).

SEVP Retail Banking Bank Muamalat Dedy Suryadi Dharmawan mengatakan, masa tunggu keberangkatan ibadah haji di Indonesia rata-rata lebih dari 20 tahun. Sehingga sebagian besar jemaah haji asal Indonesia didominasi oleh jemaah usia lanjut. Oleh karena itu, pihaknya berkolaborasi dengan sekolah-sekolah dan juga orang tua siswa untuk mempersiapkan ibadah haji sedini mungkin dengan membuka tabungan khusus haji anak.

“Saat ini, sekitar 75% pendaftar haji di Indonesia berusia di atas 40 tahun. Padahal kita tahu haji adalah salah satu ibadah yang membutuhkan kondisi fisik prima. Oleh karena itu, kami merancang program ini agar kelak ibadah haji anak dapat lebih efektif karena dilakukan di usia yang masih muda dan produktif," ujarnya.

Program ini sejalan dengan gerakan “Haji Muda” yang dicanangkan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang merupakan Pemegang Saham Pengendali (PSP) Bank Muamalat. Gerakan “Haji Muda” bertujuan agar generasi muda muslim di Tanah Air dapat mulai merencanakan biaya perjalanan haji lebih awal.

Halaman:
1 2
