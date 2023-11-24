Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah, Bank Muamalat Kolaborasi dengan Unisba

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |08:28 WIB
Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah, Bank Muamalat Kolaborasi dengan Unisba
Bank Muamalat kolaborasi dengan Unisba. (Foto: Bank Muamalat)
A
A
A

JAKARTAPT Bank Muamalat Indonesia Tbk menjalin kerja sama dengan Universitas Islam Bandung (Unisba) dalam lingkup Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat), peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan produk perbankan.

Penandatanganan nota kesepahaman antara Bank Muamalat dan Unisba telah dilaksanakan di Bandung belum lama ini.

Direktur Utama Bank Muamalat Indra Falatehan mengatakan, Unisba merupakan salah satu perguruan tinggi swasta tertua di Indonesia dan telah melahirkan banyak intelektual muslim di Tanah Air. Oleh karena itu, kerja sama ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi peningkatan kualitas pendidikan dan SDM di Unisba.

“Sinergi dengan lembaga pendidikan juga merupakan bagian dari komitmen Bank Muamalat untuk turut berkontribusi dalam peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia. Semoga melalui kolaborasi seperti ini produk keuangan syariah dapat semakin dikenal oleh masyarakat khususnya generasi muda,” ujarnya.

Dalam kerja sama ini, Bank Muamalat memberikan kartu ATM Muamalat Prioritas untuk Yayasan Unisba dan Rektor Unisba. Pionir bank syariah di Tanah Air ini juga menawarkan sejumlah layanan perbankan kepada pihak Unisba. Salah satunya adalah virtual account untuk pembayaran proses penerimaan mahasiswa baru dengan perkiraan pendaftar sebanyak 8.000 orang.

Halaman:
1 2
