Erick Thohir Bertemu Bos OJK Bahas Pendanaan Industri Gim

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |20:08 WIB
Erick Thohir Bertemu Bos OJK Bahas Pendanaan Industri Gim
Erick Thohir bertemu Bos OJK (Foto: MPI)
JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir mengungkap produk gim lokal kalah saing dengan gim asing. Penyebabnya karena belum ada akses pendanaan dari pemerintah.

Padahal, maraknya permainan gim yang dikonsumsi masyarakat menjadikan sektor ini sebagai industri konten yang potensial yang dapat berkontribusi bagi perekonomian nasional.

Di Tanah Air, lanjut Erick, banyak pelaku di dalam industri gim yang menggunakan biaya pribadi, tanpa bantuan pendanaan dari otoritas. Hal ini membuat Indonesia masih tertinggal dengan negara lainnya.

“Saat ini jumlah produksi gim lokal masih jauh di bawah gim asing. Penyebabnya adalah belum ada akses pendanaan dari pemerintah untuk pengembangan gim lokal. Banyak produk gim lokal yang menggunakan biaya pribadi,” ucap Erick melalui akun Instagramnya, Senin (27/11/2023).

Kendati begitu, perkara ini pun menjadi perhatian pemerintah untuk diatasi. Erick sendiri baru saja bertemu dengan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar, untuk membahas skema pendanaan bagi industri gim di dalam negeri.

Dia memandang pembiayaan patut diberikan agar bisa meningkatkan kuantitas dan kualitas gim lokal.

“Siang ini saya menghadiri rapat bersama Ketua OJK untuk membahas perihal skema pembiayaan yang komprehensif, guna meningkatkan kuantitas dan kualitas gim lokal,” paparnya.

