Ini Produk Pakaian dan Sepatu Terafiliasi Israel

JAKARTA – Ini produk pakaian dan sepatu terafiliasi Israel. Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang sudah diterbitkan menjadi sebuah himbauan bagi para penganut agama tersebut untuk menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel.

Dilansir dari berbagai sumber, terdapat ratusan produk sepatu ataupun pakaian yang menjadi salah satu pendukung Gerakan zionisme Israel.

Produk dari beberapa merek berikut sudah cukup lama menguasai dunia pasaran bahkan merupakan buatan zionis Israel, yang memberikan dukungan kepada Agresor yang ingin meruntuhkan Gaza.

Berikut ini, daftar merek pakaian dan sepatu yang terafiliasi dengan Israel, Senin (27/11/2023).

1. Adidas

2. Nike

3. Calvin Klein

4. Puma

5. Channel

6. Gucci

7. Levis