HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Mantan Karyawan Bank Raih Cuan dari Hobi Budidaya Kaktus

Arfiah , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |22:01 WIB
Mantan Karyawan Bank Raih Cuan dari Hobi Budidaya Kaktus
Inspirasi bisnis budidaya tanaman kaktus (Foto: Instagram Kementan)
A
A
A

JAKARTA – Mantan karyawan bank meraup cuan dari hobi budidaya kaktus. Memiliki hobi di bidang pertanian dapat menjadi peluang usaha yang bernilai ekonomi tinggi.

Hal tersebut dibuktikan oleh seorang mantan karyawan bank konvensional di Yogyakarta. Melansir dari Instagram resmi @kementerianpertanian, Senin (27/11/2023), pada 2018, Isnaini Baroroh memutuskan untuk resign sebagai karyawan bank konvensional dan memulai hobinya pada bidang pertanian.

“Setelah saya dibolehkan untuk resign. Saya baru, kok hari-hari yang notabenenya cuma berangkat pagi pulang malam. Sekarang cuma antar anak sekolah, terus biasanya ke Masjid Agung sambil nunggu anak pulang sekolah,” ujar Isnaini.

Isnaini menuturkan, bahwa dari aktivitasnya sehari-hari setelah resign, dia memiliki ide untuk kembali melakukan hobi budidaya kaktus.

Dia pun mengungkapkan, bisnis budidaya kaktus ini dilakukan dengan memanfaatkan lahan pekarangan yang ada.

Kemudian, bisnis yang dia jalankan diberi nama Ardana Garden. Melalui bisnis tersebut, Isnaini berhasil meraih omzet puluhan juta rupiah dalam waktu satu bulan.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
