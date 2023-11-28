Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar Lengkap Kenaikan UMP 2024 di 6 Provinsi Pulau Jawa, Jakarta Juaranya

Mieke Dearni Br Tarigan , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |14:29 WIB
Daftar Lengkap Kenaikan UMP 2024 di 6 Provinsi Pulau Jawa, Jakarta Juaranya
Kenaikan UMP 2024 di 6 Provinsi Pulau Jawa. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 di Pulau Jawa. Diharapkan kenaikan upah tersebut mendukung kesejahteraan buruh di Tanah air.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat penetapan UMP di Pulau Jawa terdiri dari Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan DI Yogyakarta.

Mengutip Instagram @kemnaker,Jakarta, Selasa (28/11/2023), berikut Upah Minimum Provinsi (UMP) di 6 provinsi Pulau Jawa:

1. Banten

UMP (Upah Minimum Provinsi) Banten tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp66.532 atau 2,50% menjadi Rp2.727.812.

2. DKI Jakarta

Upah minimum provinsi (UMP)2024 DKI Jakarta resmi naik 3,6% menjadi Rp5.067.381 dari sebelumnya Rp4,9 juta.

3. Jawa Tengah

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah tahun 2024. UMP Jawa Tengah tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 4,02% dan naik menjadi Rp2.036.947.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188535/pramono_anung-ywqa_large.jpg
UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp6 Juta? Pramono: Segera Difinalkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188471/ump-Wqih_large.jpg
Kenaikan UMP 2026: Aturan Sudah Diteken, Tinggal Diumumkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/320/3188243/ump_2026-tKwS_large.jpg
UMP 2026 Bakal Naik Jadi Rp6 Juta per Bulan? Ini Faktanya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187959/rupiah-P2YB_large.jpeg
Apakah UMP Jakarta 2026 Akan Naik Jadi Rp6 Juta? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187683/rupiah-uAC2_large.jpg
Kenaikan UMP 2026 Diumumkan, Pekerja di RI Harus Dapat Upah Layak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187441/menaker-vwMg_large.jpg
Kenaikan UMP 2026 Kapan Diumumkan?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement