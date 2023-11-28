Adu Kekayaan Asnawi Mangkualam vs Thariq Halilintar Eks Pacar Fuji

JAKARTA - Adu kekayaan Asnawi Mangkualam vs Thariq Halilintar eks Pacar Fuji. Perbanding-bandingan antara keduanya terus disandingkan karena yang satu sedang dan pernah dekat dengan Fujianti Utami Putri, atau yang akrab disapa Fuji.

Netizen membicarakan tentang ini karena bukan hanya perbandingan hidup pribadi atau fisik, tetapi juga memperhitungkan kematangan finansial bagi keduanya.

Berdasarkan catatan Okezone, Selasa (28/11/2023) berikut perbandingan kekayaan keduanya:

1. Asnawi Mangkualam

Berbeda dengan Thariq Halilintar yang bermain di dunia hiburan, Asnawi Mangkualam tampil sebagai seorang pemain bola berprestasi. Mencatatkan namanya sebagai pemain termuda yang berlaga untuk Indonesia, Asnawi membangun kekayaannya dari gaji sebagai pemain bola dan berbagai tawaran endorsement.

Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, kekayaan Asnawi diperkirakan mencapai Rp42,3 miliar. Nilai transfernya di Jeonnam Dragons mencapai Rp5,65 miliar, meski sebelumnya pernah mencapai Rp6,52 miliar.

BACA JUGA: Pelatih Jeonnam Dragons Nilai Asnawi Mangkualam Perlu Berkembang Lagi

Selain itu, Engagement rate yang mencapai 13,74 persen membuktikan bahwa Asnawi tak hanya mendominasi lapangan hijau, tetapi juga panggung media sosial dengan tawaran endorsement senilai belasan juta rupiah per unggahan.

2. Thariq Halilintar

Figur yang dikenal lewat dunia hiburan, meraih pundi-pundi kekayaan dari berbagai sumber. Mulai dari pendapatan adsense YouTube, endorsement, manajemen artis, hingga bisnis keluarga yang merambah berbagai sektor.