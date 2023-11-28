Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

5 Rekomendasi Pinjol Rp500 Ribu Mudah Cair Tanpa BI Checking

Arfiah , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |11:16 WIB
5 Rekomendasi Pinjol Rp500 Ribu Mudah Cair Tanpa BI Checking
5 rekomendasi pinjol 500 ribu mudah cair tanpa BI checking (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Lima rekomendasi pinjol Rp500 ribu mudah cair tanpa BI Checking. Jasa penyedia pinjaman ini sudah memiliki izin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dilansir dari berbagai sumber, Selasa (28/11/2023), terdapat lima rekomendasi pinjol 500 ribu mudah cair tanpa BI Checking. Proses pengajuan pinjaman pun cukup cepat dan hanya memerlukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai syarat pengajuan.

Berikut lima rekomendasi pinjol 500 ribu mudah cair tanpa BI Checking, di antaranya:

1. AdaKami

AdaKami merupakan aplikasi pinjaman online yang telah memiliki izin OJK. AdaKami menawarkan pinjaman dengan cara yang mudah mulai dari Rp400 ribu sampai Rp10 juta.

Tenor yang tersedia pun beragam mulai 3 bulan, 6 bulan, hingga 12 bulan. Selain itu, biaya layanan yang tersedia sebesar 2,42%.

Syarat pengajuan pinjaman hanya memerlukan KTP, memiliki nomor ponsel yang aktif, dan nomor rekening bank yang aktif.

2. Jenius Flexi Cash

Jenius Flexi Cash merupakan layanan pemberi pinjaman online mulai dari Rp500 ribu hingga Rp200 juta. Platform ini telah memiliki izin dari OJK.

Tenor yang disediakan oleh jasa pinjol ini mulai dari 1 hingga 36 bulan. Selain itu, bunga yang dikenakan kepada nasabah berkisar 0,99% sampai 2,25% per bulan.

Halaman:
1 2
