Eksekusi Penggunaan Anggaran Daerah Lambat, Jokowi: Memang Ubah Mindset Cara Kerja Tidak Mudah

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2024 secara digital di Istana Negara.

"Ini sudah tidak ada penyerahan lagi kayak dulu dulu diserahin, nanti semuanya proses sudah digital. Sehingga yang hadir di sini tidak saya serahkan satu buku biasanya kan sudah berpuluh puluh tahun seperti itu, mulai hari ini tidak pakai penyerahan itu," kata Jokowi dalam sambutannya, Rabu (29/11/2023).

Jokowi pun memberikan beberapa arahan kepada menteri, kepala lembaga ataupun kepala daerah. Pertama, Jokowi meminta agar anggaran yang diberikan dapat digunakan secara disiplin, teliti dan tepat sasaran.

"Yang kedua ke depankan transparansi dan akuntabilitas. Jangan membuka celah sedikitpun untuk penyalahgunaan anggaran berkaitan dengan korupsi apalagi, tutup celah itu," kata Jokowi.

Jokowi jug meminta agar anggaran yang sudah diterima agar langsung dieksekusi. Dirinya berharap Januari 2024 anggaran sudah terealisasi.

"Tadi saya minta informasi ke Mendagri berapa sih realisasi sampai saat ini? Baru 64% daerah. Pusat juga 74%. Ini sudah tinggal tiga minggu, masih 64, sama 74. Realisasi. Artinya dalam tiga minggu ini akan ke luar uang bertriliun-triliun, ini kita ulang=ulang terus setiap tahun. Sejak awal sembilan tahun yang lalu saya ingin mengubah ini. Tapi ternyata saya cek lagi masih memang merubah cara kerja mengubah mindset tidak mudah," kata Jokowi.

"Sekali lagi eksekusi sesegera mungkin, lakukan belanja sesegera mungkin awal tahun," sambungnya .