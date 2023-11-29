Jokowi ke Kepala Daerah: Serius Banget Kok Tegang? Wong Mau Diberi Anggaran

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan DIPA dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2024 kepada kepala daerah secara digital.

Namun di awal sambutan, Jokowi mengamati ekspresi tegang dan serius dari para audiens, yakni para kepala daerah.

"Ini saya lihat kok semuanya serius banget. Tepuk tangan dulu lah. Dari tadi kok tegang, serius, wong mau diberi anggaran kok," kata Jokowi di Jakarta, Rabu (29/11/2023).

Dia menyebut, situasi global masih penuh dengan ketidakpastian. Geopolitik juga tidak semakin baik, tetapi semakin memanas. Dampak perubahan iklim juga semakin nyata, semakin kelihatan dan dirasakan semuanya.

"Potensi krisis dan potensi resesi tidak semakin mereda, tetapi juga semakin menguat. Sehingga, saya ingin mengingatkan pada kita semuanya, kita harus terus waspada dan berhati-hati," sambung Jokowi.

Dalam kesempatan yang baik ini, dia ingin mengingatkan, pertama ini sudah tidak ada lagi penyerahan lagi seperti yang dahulu diserahkan secara manual.